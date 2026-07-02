Linköping hoppades på att få hem Adam Ginning till nästa säsong. Backen var klubblös efter säsongen och SHL-klubben hade en förhoppning om att värva 26-åringen. Den 1 juli öppnade däremot övergångsfönstret i NHL. Då försvann han också redan den första dagen.
Ny klubbadress blir nu Vegas Golden Knights.
Övergången kommer efter att svensken spelat fyra raka säsonger i klubbens organisation. Det har under den tiden blivit 16 matcher i NHL och över 200 i AHL. Till nästa säsong får han nu ett miljöombyte.
Adam Ginning återvänder inte till Linköping
Adam Ginning har Linköping som moderklubb och kom upp i A-laget redan under U17-säsongen. Han spelade sedan både två U18- och junior-VM för Sverige. Där han i båda turneringarna var kapten en gång. Efter att han blev senior valde han däremot att lämna LHC för spel i Färjestad BK. Den eventuella återkomsten till Linköping får nu också dröja ytterligare.
Nu fortsätter alltså karriären istället i Vegas.