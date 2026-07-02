Adam Ginning återvänder inte till Linköping - skriver nytt NHL-kontrakt.

Foto: James Guillory-USA TODAY Sports

Linköping hoppades på att få hem Adam Ginning till nästa säsong. Backen var klubblös efter säsongen och SHL-klubben hade en förhoppning om att värva 26-åringen. Den 1 juli öppnade däremot övergångsfönstret i NHL. Då försvann han också redan den första dagen.

Ny klubbadress blir nu Vegas Golden Knights.

Övergången kommer efter att svensken spelat fyra raka säsonger i klubbens organisation. Det har under den tiden blivit 16 matcher i NHL och över 200 i AHL. Till nästa säsong får han nu ett miljöombyte.

Adam Ginning återvänder inte till Linköping

Adam Ginning har Linköping som moderklubb och kom upp i A-laget redan under U17-säsongen. Han spelade sedan både två U18- och junior-VM för Sverige. Där han i båda turneringarna var kapten en gång. Efter att han blev senior valde han däremot att lämna LHC för spel i Färjestad BK. Den eventuella återkomsten till Linköping får nu också dröja ytterligare.

Nu fortsätter alltså karriären istället i Vegas.