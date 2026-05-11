TV: Anaheim kvitterar serien – efter stort drama

Anaheim Ducks segrade – 4–3 mot Vegas

Ian Moore matchvinnare för Anaheim Ducks

Lagen möts igen 13 maj

Anaheim Ducks vann på hemmaplan mot Vegas med 4–3 (2–1, 1–1, 1–1) i Stanley Cup-kvartsfinal herr och utjämnade därmed till 2-2 i matchserien.

Vegas nästa för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks tog ledningen i första perioden genom Beckett Sennecke.

Vegas kvitterade till 1–1 genom Pavel Dorofeyev efter 10.22.

Efter 15.25 i matchen gjorde Anaheim Ducks 2–1 genom Mikael Granlund på pass av Jeffrey Truchon-Viel.

Efter 4.04 i andra perioden nätade Brett Howden på pass av William Karlsson och Mitchell Marner och kvitterade för Vegas. Anaheim Ducks Alex Killorn gjorde 3–2 efter 17.58 framspelad av Cutter Gauthier och Beckett Sennecke.

3.43 in i tredje perioden slog Ian Moore till på pass av Cutter Gauthier och Olen Zellweger och ökade ledningen. Vegas reducerade till 4–3 med 1.04 kvar att spela genom Tomas Hertl på pass av Mitchell Marner och Jack Eichel. Men mer än så orkade Vegas inte med.

Vegas Mitchell Marner hade tre assists. Cutter Gauthier hade tre assists för Anaheim Ducks.

Nästa match spelas på onsdag 03.30.

Anaheim Ducks–Vegas 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 1–0 (8.43) Beckett Sennecke (Alex Killorn, Cutter Gauthier), 1–1 (10.22) Pavel Dorofeyev (Jack Eichel, Mitchell Marner), 2–1 (15.25) Mikael Granlund (Jeffrey Truchon-Viel).

Andra perioden: 2–2 (24.04) Brett Howden (William Karlsson, Mitchell Marner), 3–2 (37.58) Alex Killorn (Cutter Gauthier, Beckett Sennecke).

Tredje perioden: 4–2 (43.43) Ian Moore (Cutter Gauthier, Olen Zellweger), 4–3 (58.56) Tomas Hertl (Mitchell Marner, Jack Eichel).

Utvisningar, Anaheim Ducks: 3×2 min. Vegas: 4×2 min.

Ställning i serien: Anaheim Ducks–Vegas 2–2 (bäst av 7)

Nästa match:

13 maj, 03.30, Vegas–Anaheim Ducks