Filip Roos.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

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Färjestad har varit dominanta i SHL så här långt den här säsongen och toppar tabellen med sex poängs marginal ned till Frölunda, som dock har spelat två matcher fler än värmlänningarna. Filip Roos har varit en av lagets nyckelbackar under den starka inledningen och toppar även backarnas poängliga i SHL med sina 16 poäng (2+14) på 18 matcher.

Snart kan Roos vara förlorad för Färjestad.

Ska ha haft personligt möte med klubben

Enligt Expressen är 27-åringen högaktuell för en flytt till Schweiz inför nästa säsong. Roos har ett utgående kontrakt och flera klubbar i den schweiziska ligan ska vara intresserade av backen. Enligt tidningen ska Roos redan ha haft personliga samtal med Lausanne och vidare rapporterar Expressen att även Roos agent Patrik Aronsson varit på plats i Lausanne för ett personligt möte med general managern John Fust.

27-åringen anslöt till Färjestad på ett tvåårskontrakt inför förra säsongen, efter att ha spenderat tre säsonger i Nordamerika i Chicago och Ottawas organisationer. Innan flytten över Atlanten hade Roos även spelat SHL-hockey med Skellefteå och Frölunda samt allsvensk hockey i BIK Karlskoga.