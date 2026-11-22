Leo Carlsson lämnade nattens match med en skada.

Leo Carlsson började matchen mot Utah Mammoth med att göra 1–0 till sitt Anaheim Ducks. Det blev däremot bara sex minuter för den svenske superstjärnan. Efter en kollision med linjedomaren haltade 21-åringen av planen.

Han fick hjälp av en lagläkare och Cutter Gauthier att ta sig av isen.

Senare kom också ett besked från Anaheim att han inte skulle återvända till isen. Det blev då också en förlust för Ducks som föll med 3–2 sedan deras stjärna klivit av.

Även Anton Frondell är skadad

Även i Chicago Blackhawks blev det ett tungt avbräck på en svensk spelare. Under deras match mot Calgary Flames klev Anton Frondell av. 19-åringen spelade elva minuter innan han klev av isen för att inte återvända under matchens gång.

Huvudtränaren Jeff Blashill sa efter matchen att talangen har spelat skadad den senaste tiden, men att det här handlade om något annat än det han har tampats med. Chicago har även Connor Bedard på skadelistan och kan nu alltså få klara sig utan två av sina största löften den närmaste tiden.