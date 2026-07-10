"99 procent hade skrivit på - men jag hoppades Anaheim skulle matcha"

Leo Carlsson har skrivit på NHL:s största kontrakt. Foto: Bildbyrån.

Leo Carlsson. Leo Carlsson. Lite mer Leo Carlsson. Och så en vända till om Leo Carlsson. Det har inte direkt varit svårt för hockeysajterna att fylla sina plattformar med innehåll den senaste veckan. Nästan allting har handlat om den svenske stjärncenterns framtid, efter att Philadelphia Flyers chockartat erbjudit ett offer sheet som skulle göra svensken till den bäst betalde spelaren i NHL. Ett kontraktsförslag som Carlsson dessutom skrev på.

Men igår kom till sist beskedet att Anaheim Ducks matchar monsterbudet. Därmed blir Leo Carlsson en Anaheimspelare även fortsättningsvis. Det nya kontraktet är värt 18 miljoner dollar per år i fem år.

– Jag tror att 99 procent av alla spelare skulle ha skrivit på ett sådant här erbjudande. Det förändrar allt. Även för min familj. Men jag hoppades att Anaheim skulle matcha budet. Jag vill verkligen vara där, sade Carlsson på en pressträff under torsdagskvällen.

– När man ser siffrorna i kontraktet så är det svårt att säga nej. Mina lagkamrater förstod det, de skulle ha gjort samma sak. De var glada för min skull. De sade att jag förtjänade det och hoppades att jag skulle bli kvar.

Leo Carlsson: "Superlättad"

Carlsson menar att de senaste dagarna varit omtumlande.

– Den konstigaste veckan i mitt liv, förstås. Men jag har försökt att inte tänka på det så mycket utan jag har fokuserat på att träna, göra saker, spela golf, umgås med vänner och sådana saker. Jag försökte att inte tänka på det för mycket. Jag är superlättad nu. Min mamma är också lättad. Hon har stressat den här veckan också, så det är skönt att få det gjort. Jag är superglad.

För Anaheims del sitter man nu i en tuff lönesituation. De har bara nio miljoner i löneutrymme och då har man ännu inte sajnat lagets andra stora free agent-stjärna: 40-målsskytten Cutter Gauthier.Gauthier gjorde 69 poäng på 76 matcher, vilket kan jämföras med Leo Carlssons notering på 67 poäng på 71 matcher. De båda stjärnorna hade alltså ett liknande poängsnitt. Nu är frågan om även Gauthier försöker pusha upp lönen när han sett sin svenske lagkamrats marknadsvärde.

Verbeek om Philadelphias offer sheet

Anaheims general manager Pat Verbeek säger att han kom med seriösa kontraktsförslag till Leo Carlssons läger under säsongen, men när det inte accepterades räknade han med att det skulle kunna komma ett offer sheet under sommaren. Han förvånades däremot över storleken i kontraktsförslaget.

– Att budet skulle vara så högt, det hade vi inte förväntat oss. Men ’Offer sheets’ är en kollektivt förhandlad rättighet och jag hyser inget agg mot Carlsson eller hans läger. Jag har inget emot att de tar den vägen.

– Men ju mer vi analyserade allt - desto lättare blev det att inse att vi måste matcha Flyers bud.

Leo Carlssons nya kontrakt börjar gälla per omgående och sträcker sig till sommaren 2031.