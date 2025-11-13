Leo Carlsson har gjort stor succé i Anaheim Ducks den här säsongen.

Trots det väljer både Carlsson och klubben att avvakta kontraktsförhandlingar, rapporterar TSN:s insider Darren Dreger.

Leo Carlsson och Pat Verbeek.

Foto: Alamy

Leo Carlsson har tajmat in sitt ordentliga genombrott i NHL på bästa sätt.



Entry level-kontraktet med Anaheim Ducks löper ut efter säsongen och Carlsson står inför ett rejält lönelyft i sitt kommande avtal. Någon stress att få det nya kontraktet på plats verkar emellertid inte finnas hos varken Carlsson eller Ducks general manager Pat Verbeek.



Enligt TSN:s insider Darren Dreger är bägge parterna redo att avvakta förhandlingar, trots Carlssons jättesuccé.

Uppges bara ha haft ”lösa samtal”

Det är ingen stress för Ducks att få något nytt avtal på plats, då NHL-klubben behåller rättigheterna till den svenske supertalangen även om parterna inte enats om ett nytt avtal innan kontraktet löper ut den 1 juli 2026.

Enligt The Fourth Periods insider David Pagnotta ska parterna än så länge bara haft väldigt lösa samtal kring ett nytt kontrakt.

Han spekulerar vidare i att parterna kan ha haft diskussioner inför säsongen, men att man tagit ett steg tillbaka när säsongen väl drog igång.

Har gjort 26 poäng på 16 matcher

Utöver Carlsson har även jämnårige Cutter Gauthier ett utgående kontrakt med klubben. Liksom Carlsson har Gauthier haft en succéartad start på säsongen med 20 poäng (11+9) på 16 matcher för Ducks och Carlsson och Gauthier väntas båda skriva nya, lukrativa avtal med Anaheim inför nästa säsong.

Leo Carlsson har den här säsongen producerat 26 poäng (11+15) på 16 matcher för Anaheim och ligger på en andraplats i NHL:s poängliga, sex poäng bakom poängligaledaren Nathan MacKinnon.

Source: Leo Carlsson @ Elite Prospects