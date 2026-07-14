Leo Carlsson är bäst betald i NHL.

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Vi har en svensk som är bäst betald i hela NHL. Under free agency la Philadelphia Flyers ett offer sheet på Leo Carlsson värt 18 miljoner dollar per säsong. Ett kontrakt som gjorde svensken till ligans bäst betalda spelare.

Efter att ha funderat i ett par dagar valde Anaheim Ducks att matcha kontraktet och behålla 21-åringen.

Nu berättar också spelarens agenter om hur det såg ut bakom kulisserna - och om varför de valde att tacka ja till erbjudandet. Där en stor del av det handlade om kontraktets utformning. Att Philadelphia skapade ett framtungt kontrakt som kommer ge Carlsson 39 miljoner dollar inom de första tolv månaderna.

– Det är pengar direkt i handen. Det är pengar i fickan med ränta-på-ränta-effekt, så det faktiska värdet är ännu större. Jag tror att erbjudandet han fick var något som han och hans familj helt enkelt inte kunde tacka nej till. Precis som i Gudfadern – han gav honom ett bud han inte kunde motstå, säger Matt Keator i 32 Thoughts.

Leo Carlsson bäst betald i NHL

Leo Carlsson är just nu hemma i Sverige och förbereder sig inför nästa säsong. När han nu kommer tillbaka till Nordamerika kommer han att vara den stora snackisen i NHL nästa säsong. Med lönen kommer också en del press.

– Det vi absolut ville undvika var att Leo skulle skriva på ett kontrakt som han skulle ångra med tanke på hur marknaden ser ut under kommande år. Hör här, 80 miljoner dollar är enormt mycket pengar, det fattar vi också. Men vi lever på en marknad och verkar inom NHL-marknaden. Varje kontrakt en spelare skriver på påverkar alla andra runt omkring honom.