Han ska utmana Ersson om jobbet bakom Ullmark

Leevi Meriläinen blir kvar i Ottawa Senators. Foto: Peter Creveling-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Ottawa Senators och målvakten Leevi Meriläinen är överens om ett nytt kontrakt.

Den 23-årige finländaren har skrivit på ett ettårigt envägskontrakt värt 1,1 miljoner dollar, vilket innebär en mindre löneökning jämfört med hans tidigare NHL-lön på 1,05 miljoner dollar.

Meriläinen gjorde väsen av sig i NHL för två säsonger sedan när han storspelade i Linus Ullmarks skadefrånvaro. Den gångna säsongen gick det tyngre. På 20 matcher för Ottawa noterades han för åtta segrar, tio förluster och en övertidsförlust samtidigt som han hade en räddningsprocent på svaga 86,0.

Han tillbringade därför delar av säsongen i AHL med Belleville Senators. Detta efter att Ottawa hämtat in veteranen James Reimer som backup till Ullmark. Meriläinen gick 8–8–1 på 19 matcher med "Baby Sens". Där svarade han dessutom för två hållna nollor och en räddningsprocent på 90,9.

Leevi Meriläinen konkurrerar med Samuel Ersson

Meriläinen draftades av Ottawa i den tredje rundan som 71 spelare totalt 2020 efter att ha utvecklats i Kärpäts organisation i Finland. Efter en säsong i OHL med Kingston Frontenacs etablerade han sig i Nordamerika och har sedan 2023 spelat kontinuerligt i Senators organisation.

Totalt har han spelat 34 NHL-matcher för Ottawa under tre säsonger. Facit är 16 segrar, 14 förluster, tre övertidsförluster, tre hållna nollor och en räddningsprocent på 88,5.

Med Meriläinen under kontrakt har Ottawa nu sina tre främsta målvakter klara inför säsongen 2026/27. Sedan tidigare finns både svenske Linus Ullmark och nyförvärvet Samuel Ersson under kontrakt med klubben. Nu får han göra upp med Ersson om jobbet bakom Ullmark.