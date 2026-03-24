Mardrömmen: Tillbaka i NHL – skadad direkt

Till slut kom chansen för Lassi Thomson att spela i NHL för första gången sedan 25 november 2022. Då hände det som inte fick hända tidigare Malmö-backen.

Lassi thomson haltar av isen i första NHL-matchen sedan 2022. Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

Nattens möte mellan New York Rangers och Ottawa Senators handlade framförallt om Mika Zibanejad, som nådde 1000 matcher i NHL. Men även på andra sidan stod en spelare med lite extra känslor.

För första gången sedan flytten från Malmö – och sedan 2022 – ställde nämligen Lassi Thomson upp i NHL.

– Att ha varit med killarna i nästan två veckor, sett gruppen i omklädningsrummet efter att de vunnit matcher. Det är ganska häftigt att checka in just nu i New York. Jag har aldrig spelat här förut. Det är ett ganska häftigt ögonblick för mig, sade backen till TheHockeyNews inför.

Men precis som backskadorna gett den finske 25-åringen chansen, ställde de även till det under 2–1-segern.

Lassi Thomson haltade av isen: ”Borta ett tag”

I den andra perioden av återkomsten i NHL syntes Lassi Thomson lämna isen haltandes. Därefter kunde han inte heller komma tillbaka i spel, vilket satte Ottawa Senators i en ännu tuffare sits då även Thomas Chabot lämnat för att inte återvända.

– De kommer båda att vara borta ett tag. Det är allt jag kan säga just nu, bekräftar sedan coachen Travis Green för media.

Sedan tidigare har Senators Jake Sanderson, Nick Jensen och Dennis Gilbert borta. Samtidigt väntar en av säsongens viktigaste matcher, mot Detroit Red Wings, då man är två poäng ifrån slutspel.

Innan nattens match hade Lassi Thomson varit uppskriven som extraback. Detta efter 25 poäng på 55 matcher i AHL-laget Belleville Senators. Enligt Expressens uppgifter i januari är stjärnbacken klar för spel i schweiziska Lugano till nästa säsong.

Source: Lassi Thomson @ Elite Prospects