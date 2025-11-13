Klappade igenom – efter Roséns fullträffar

För en och en halv vecka sedan sköt Isak Rosén sitt första NHL-mål.

I natt blev svensken tvåmålsskytt – innan Buffalo klappade igenom mot Utah.

– Det är kul att göra två mål, men det spelar ingen roll nu, säger han efter 2–5-förlusten.

Efter att ha öst in poäng i AHL under hösten har Isak Rosén sedan början av november varit uppkallad till NHL för spel med Buffalo Sabres.

Vid månadsskiftet stod svensken för sitt första NHL-mål i karriären i segern mot Washington och i natt hittade han av nätmaskorna två gånger om för Sabres. Svensken gjorde både 1–0 och 2–0 till Sabres i nattens möte med Utah – innan bortalaget klappade igenom.

Slutresultatet skrevs till 2–5 efter fem raka hemmamål.

– Det är kul att göra två mål, men det spelar ingen roll nu, säger han till klubbens hemsida.

Har inte vunnit på bortaplan ännu

Roséns första mål i matchen kom i upptakten av den första perioden, då Rosén styrde in pucken med skridskon mål på Jack Quinns avslut. Det andra målet var desto snyggare, där Rosén avslutade med ett direktskott sedan han, Noah Östlund och Jack Quinn kombinerat för ett läckert mål.

– Jag tycker att vi hittar varandra ganska bra därute, säger Rosén.



Efter Roséns två mål var det slut på det roliga för Buffalo. Hemmalaget tog därefter tag i taktpinnen och sköt fem raka mål för att säkra segern och lämna Sabres tomhänta när de nu lämnar Salt Lake City. Sabres har alltjämt inte vunnit någon match på bortaplan den här säsongen, där man radat upp sex raka förluster.



– Med spelarna vi saknar så måste vi kunna försvara bättre när vi bygger upp en sådan ledning. Vi försvarade inte tillräckligt bra och jag vet att vi kan försvara bättre än så där, säger tränaren Lindy Ruff.



Utah Mammoth – Buffalo Sabres 5–2

Utah: Nick DeSimone (1), JJ Peterka (5), Lawson Crouse (4), Nick Schmaltz (10), Clayton Keller (7).

Buffalo: Isak Rosén 2 (3).



