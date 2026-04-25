Kirby Dach hade fått både media och fans emot sig. Men efter sin svaga och hårt kritiserade insats i match två tog han gruvlig revansch på både sig själv och sina belackare när Montréal Canadiens vann nattens möte med Tampa Bay Lightning i Bell Centre.

– För mig fanns det aldrig någon tvekan eller sviktande självförtroende, säger han efter att ha gjort mål och assist i nattens 3–2-seger.

Kirby Dach (77) firar ett av Montréal Canadiens mål i natt med Arber Xhekaj (72). Foto: Eric Bolte-Imagn Images

”Spelet är för snabbt för honom”.

”Han tror att han är Suzuki”.

”Han är inte tuff nog”.

”Han kostade Canadiens segern”.

Kritiken mot den tidigare stortalangen Kirby Dach ekade i hela Québec efter Montréal Canadiens förlust mot Tampa Bay Lightning i match två av den tuffa serien i Stanley Cup-slutspelet härom natten.

Inte minst i Canadiens-podcasten ”Hockey With An Accent” tog den tidigare MoDo-och NHL-spelaren Maxim Lapierre heder och ära av den 25-årige forwarden, som valdes som tredje spelare i NHL-draften 2019. Tillsammans med sina kollegor, den tidigare NHL-målvakten Pascal Leclaire och den före detta Stanley Cup-mästaren Mathieu Dandenault kritiserades han för både bristen på tuffhet och avsaknaden av fart.

Kirby Dach pekades ut som syndabock

Han pekades kort och gott ut som syndabock för Canadiens förlust – och de tidigare NHL-spelarna ville se honom petad.

Spola fram bandet till nattens match tre i Bell Centre. Där gick Dach från hånad till hjälte. Det var förvisso Lane Hutson som sköt övertidsmålet som gav Canadiens 2–1 i matcher, men det var Kirby Dach som hjälpte dem till förlängning.

Tillsammans med Zach Bolduc och Alexandre Texier i tredjekedjan banade han väg för Canadiens då formationen stod för lagets bägge mål under ordinarie speltid. Dach lämnade isen med både mål och assist – och hyllades av publiken efteråt.

– Du tar den kvällen – tisdag kväll – och kanske sitter med den, ältar den och försöker förstå vad du kunde ha gjort bättre, säger Kirby Dach till Montréal Gazette efter matchen.

– Men när onsdagsmorgonen kommer måste du kunna gå vidare. Det var där mitt fokus låg. Som tävlingsmänniska vill du kunna studsa tillbaka och visa ditt bästa.

”Det var hans bästa match på hela säsongen”

Han fortsätter:

– Som tävlingsmänniska vill du få chansen att svara. Du vill gå ut där och bevisa ditt värde. Den här sporten är tuff. Det sker många misstag där ute. Det är inte så att alla är perfekta. Du kommer inte att slå den perfekta passningen eller göra den perfekta aktionen varje gång. Man måste förstå det och gå vidare när det inte går ens väg. Du vill inte kosta ditt lag på det sättet. För mig fanns det aldrig någon tvekan eller sviktande självförtroende. Eller i vem jag är som spelare. Man gräver djupare och kommer ut och kämpar.

Till saken hör att Dach haft en tuff karriär med massor med skador som hämmat hans utveckling från det att han valdes tidigt i draften för sju år sedan. Under sina fyra säsonger med Montréal Canadiens har han missat 174 av 328 grundseriematcher. Alltså mer än hälften. Den här säsongen begränsades han till 37 matcher och 15 poäng (8+7).

“I love playing here, I love the fans. They’ve stuck with me through a lot of hard years.”



Kirby Dach chats with @sportsnetkyle following the Canadiens’ Game 3 win. pic.twitter.com/4MMWc3qStt — Sportsnet (@Sportsnet) April 25, 2026

Kirby Dach fick också beröm av lagkamraterna.

– Jag tyckte att det var hans bästa match på hela säsongen, säger lagkaptenen Nick Suzuki.

– Det är kul att se honom när han kommer igång.

Dach och hans Canadiens har nu chansen att ta ett strupgrepp på hela serien hemma i Bell Centre natten mot måndag då match fyra spelas.

Source: Kirby Dach @ Elite Prospects