Avgjorde nya jättedramat: ”Mitt första slagskott i år”

För tredje matchen i rad blev det förlängning mellan Montréal Canadiens och Tampa Bay Lightning. Den här gången var det stjärnan Lane Hutson som blev hjälten.

Det är uppbäddat för en lång serie mellan Montréal och Tampa. Båda de första matcherna i Florida gick till förlängning, där lagen knep en seger var. I den tredje matchen fortsatte trenden. Efter att 60 minuter var spelade var ställningen 2-2.

Den här gången var det då Lane Hutson som klev fram.

22-åringen som har tagit NHL med storm sedan hans intåg i ligan förra säsongen. I grundserien blev det 78 poäng för den snitsiga backen. Och i natt klev han alltså fram och vann matchen åt Montréal.

— Det kan ärligt talat ha varit mitt första slagskott i år. Jag såg lite yta, mycket folk, och försökte bara skjuta så hårt jag kunde, och som tur var gick den in, berättar han för NHL.com.

Målet kom endast två minuter in i förlängningen.

Alexandre Texier och Kirby Dach var Canadiens målskyttar under matchen. För Tampa var det Brayden Point och Brandon Hagel som gjorde målen.