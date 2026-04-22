Fick sparken – nu kan han ersätta Patrik Allvin

Patrik Allvin fick sparken av Vancouver Canucks förra veckan. Nu kan han ersättas av en annan general manager som fått sparken. Enligt The Athletic har Canucks fått klartecken att intervjua Buffalo Sabres tidigare GM Kevyn Adams.

Nu kommer uppgifter om att Kevyn Adams kan vara en tänkbar ersättare. The Athletic rapporterar att Buffalo Sabres gett Canucks tillåtelse att intervjua 51-åringen.

Adams, som fick sparken av Sabres i mitten av december, behövde tillstånd för att intervjuas eftersom han fortfarande hade tid kvar på sitt kontrakt med Buffalo. Han var general manager för Sabres i fem och en halv säsong innan han ersattes av Jarmo Kekäläinen. När Adams lämnade laget låg Sabres på delad sistaplatsen i Eastern Conference. Efter hans avsked vann laget 36 av 50 matcher, vann Atlantic Division och bröt en 15 år lång slutspelstorka.

Kevyn Adams är en tidigare NHL-forward som spelade för sex olika lag under ett decennium. Han draftades i första rundan 1993, vann Stanley Cup med Carolina Hurricanes 2006 och avslutade karriären 2009.

Patrik Allvin tog över Vancouver Canucks i januari 2022 och blev då den första svenska general managern i NHL:s historia. Han har tidigare varit aktiv som scout i Montréal Canadiens och Pittsburgh Penguins. I Penguins organisation fick han sedermera större ansvar och jobbade bland annat som assisterande general manager innan han hämtades över till Vancouver.