Rasmus Dahlin och hans lagkamrater i Buffalo Sabres får en ny GM. Under måndagen meddelar NHL-klubben att Kevyn Adams får sparken – och ersätts av Jarmo Kekäläinen.

– Vi är inte där vi behöver vara som organisation, säger ägaren Terry Pegula.

Jarmo Kekäläinen tar över som GM för Buffalo Sabres. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter att den 15 år långa slutspelstorkan inte sett ut att ta slut under hösten väljer nu Buffalo Sabres att agera.

Efter förra veckans uppgifter om att Kevyn Adams dagar i klubben var räknade, bekräftar nu NHL-organisationen att man sparkar sin GM för att istället kunna plocka in finske Jarmo Kekäläinen på positionen. Inte som en interim-lösning, utan som den som ska visa vägen framåt.

– Vi är inte där vi behöver vara som organisation, och vi går vidare med nytt ledarskap. Vi är dedikerade till att bygga en organisation som är konkurrenskraftig år efter år, och vi har inte levt upp till den förväntan, säger ägaren Terry Pegula i ett pressmeddelande på lagets sajt.

Anslöt inför 2025/26: ”Hans erfarenhet talar för sig själv”

Inför 2025/26 hade Jarmo Kekäläinen aldrig jobbat i Buffalo Sabres, men bakom sig har 59-åringen från Tampere lång erfarenhet av jobb som scout och GM. Bland annat under nästan elva år i Columbus Blue Jackets. Inför måndagen har han agerat som ”senior advisor” i Sabres.

– Jag har utsett Jarmo Kekäläinen till general manager för Buffalo Sabres och han kommer att ansvara för hockeyverksamheten med omedelbar verkan. Anställningen av Jarmo var resultatet av en omfattande rekryteringsprocess där Jarmo utmärkte sig som vårt förstahandsval för rollen som ”senior advisor”. Jarmo har utmärkt sig under de senaste åtta månaderna, och hans erfarenhet, professionalism och drivkraft talar för sig själv. Jag ser fram emot att han leder vår organisation till nästa nivå, fortsätter Pegula.

