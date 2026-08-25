Väljer Ryssland – efter 12 år i NHL

Kevin Hayes väljer att flytta till KHL.

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Han har varit lagkamrat med Henrik Lundqivst, Mika Zibanejad, Erik Karlsson, med fler, och representerat klubbar som New York Rangers, Winnipeg Jets, Philadelphia Flyers, St Louis Blues och Pittsburgh Penguins. Men nu har det blivit dags för 34-årige Kevin Hayes att varva ner karriären efter totalt 891 framträdanden i NHL.

Desto mer oväntat är det att Tkachuk-brödernas kusin väljer att göra just detta i Ryssland.

För det är i Ak Bars Kazan som NHL-veteranen presenteras under tisdagen . Det via ett ettårskontrakt som tar Hayes utanför Nordamerika för första gången i karriären. Där blir han lagkamrat med två andra amerikaner i Alexander Chmelevski och Mitchell Miller.

Kevin Hayes har vid tre olika tillfällen spelat VM för USA, 2014, 2017 och 2024. Han valdes av Chicago Blackhawks i första rundan av NHL-draften 2010.

Storebror hittades död med fentanyl och kokain i blodet

Kevin Hayes tre år äldre bror Jimmy Hayes hittades död i sitt hem i augusti 2021. Den nyblivne tvåbarnspappan, även han före detta NHL-spelare, blev 31 år gammal, och i efterhand har hans fru berättat att fentanyl och kokain hittats i blodet vid obduktionen.

– Jag var helt säker på att det här inte hade någonting med droger att göra. Jag trodde att han dog av en hjärtattack eller något annat icke drogrelaterat. Han visade inga som helst tecken på något missbruk i hemmet. Det här är väldigt svårt att ta in, sa hon då.