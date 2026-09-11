NHL-stjärnan opererad – igen

Kevin Fiala.

Foto: Just Pictures/Alamy

Los Angeles Kings meddelar via ett inlägg på X att lagets stjärnforward Kevin Fiala opererats på nytt inför den stundande säsongen och väntas missa inledningen av lagets träningsläger, till att börja med.

En mer precis tidslinje för hans återkomst kommer att fastställas under Fialas återhämtning, skriver Kings i ett uttalande.

Fiala drabbades av frakturer i sitt vänstra ben under en OS-match mellan Schweiz och Kanada. Forwarden tacklades av Tom Wilson, innan spelarna krokade ihop och Wilson föll över Fialas ben.

Var näst poängbäst innan uppehållet

Fram till skadan hade Kevin Fiala producerat 40 poäng (18+22) på 56 matcher och var fram till OS-uppehållet Kings näst poängbäste spelare, bara slagen av svenske Adrian Kempe (46 poäng). Den kommande säsongen blir den femte säsongen i Kings för 30-åringen, som har ett förflutet i både HV71 och Malmö.

Förutom Los Angeles har Fiala även spelat NHL -hockey för Minnesota Wild och Nashville Predators.