Efter 360 NHL-matcher – slutar för att bli domare

Kevin Connauton i Philadelphia Flyers tröja 2022. Foto: Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Foto: USA TODAY Sports

En lång spelarkarriär har nått sitt slut – bara för att ersättas av en annan karriär.

36-årige backen Kevin Connauton har avslutat sin tid som hockeyproffs och kommer i stället att satsa på en karriär som domare.

Just nu är han uppskriven som huvuddomare i både farmarligan ECHL och den kanadensiska juniorligan BCHL.

Kevin Connauton blir domare

Bakom sig har kanadensaren 360 NHL-matcher och ytterligare 429 i AHL.

Han draftades i tredje rundan som 83:e spelare av Vancouver Canucks 2008 och kom under karriären att representera Dallas Stars, Columbus Blue Jackets, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Florida Panthers och Philadelphia Flyers.

Sina bästa säsonger hade Connauton med Coyotes, där han stod för personbästa elva mål och 21 poäng på 73 matcher 2017/18.

Totalt noterades han för 83 poäng (28+52) i NHL.