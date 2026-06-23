Tkachuks drömvecka fullbordad: "Blev väldigt känslosam"

Det var en vild helg för familjen Tkachuk. Foto: Alamy/AP Photo & Bildbyrån

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Om någon hade försökt skriva manus till familjen Tkachuks senaste dagar hade det varit svårt att överträffa verkligheten.

I lördags samlades familj och vänner för att fira USA:s OS-guld i Milano, värdar för festen var bröderna Matthew och Brady Tkachuk. Guldet var USA:s första olympiska hockeyguld på herrsidan sedan det legendariska ”Miracle on Ice” 1980.

Dagen därpå kom nästa stora nyhet. Brady Tkachuk trejdades från Ottawa Senators till Florida Panthers , där han nu återförenas med sin bror Matthew. Affären bekräftade de rykten som länge cirkulerat kring att bröderna ville spela tillsammans i NHL.

Keith Tkachuk kliver in i Hockey Hall of Fame

För familjefadern Keith Tkachuk var det redan en oförglömlig helg. Men på måndagen blev den ännu bättre.

Den tidigare NHL-stjärnan fick då samtalet från Ron Francis och Mike Gartner med beskedet att han valts in i Hockey Hall of Fame. Efter 14 år som valbar tar ”Big Walt” plats bland hockeyns odödliga. I 2026 års Hall of Fame-klass ingår även Patrice Bergeron, Cindy Curley, Carey Price och Pekka Rinne i spelarkategorin samt Brian Burke i byggarkategorin.

– Jag berättade faktiskt inte för familjen på ungefär 45 minuter, säger Tkachuk under en telefonkonferens efter offentliggörandet.

– Jag tog med mig min bror, min systerdotters fästman och Brady och frågade om de ville ta en öl tillsammans. Sedan berättade jag nyheten. Jag kunde knappt tro att det var sant. Jag blev väldigt känslosam.

Om Brady och Matthew: "De har alltid velat spela tillsammans"

För Keith blev beskedet kulmen på en period fylld av framgångar för familjen. Under de senaste åren har Matthew och Brady blivit två av NHL:s största profiler, inte minst efter deras framträdanden för USA i 4 Nations Face-Off 2025 och OS-turneringen 2026.

Att de nu får spela tillsammans i Panthers är något de länge drömt om.

– De har alltid velat spela tillsammans. De fick chansen i OS och i 4 Nations, och de är bästa vänner. De vill göra det här tillsammans och lyckligtvis fungerade det för alla parter, säger Keith.

Keith Tkachuks Hall of Fame-meriter har länge varit starka. Han gjorde över 500 mål i NHL och tillhör en exklusiv skara spelare som både nått 500 mål och samlat på sig över 2 000 utvisningsminuter. Han var en av ligans mest fruktade powerforwards under sin era och gjorde över 40 mål fyra gånger i karriären.

"Jag njuter av livet"

Trots att han väntat länge på beskedet säger han att han aldrig grubblade särskilt mycket över saken.

– Jag tänker inte så mycket på det. Jag njuter av livet, min familj och mina barnbarn. Men det här är förstås det ultimata.

Medan Keith nu får sin plats i Hall of Fame hoppas många att sönerna en dag ska följa efter. Med Brady och Matthew tillsammans i Florida kan deras gemensamma resa mot egna Hall of Fame-meriter ha tagit ett stort steg framåt.