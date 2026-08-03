Alcén ger svar kring Järnkrok

Får Brynäs hem Calle Järnkrok?

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Det är med en händelserik silly season bakom sig (?) som Johan Alcén nu sätter sig ner med Gefle Dagblad. Inte minst efter turerna kring Juuso Välimäki, men också efter uppgifter om att Niklas Gällstedt vill lämna Brynäs IF efter den här säsongen.

Högst upp på dagordningen står en viss Calle Järnkrok, men sportchefen menar samtidigt att truppen är komplett.

– Nja, vi skulle kunna börja säsongen idag med det lag vi har. Sen givetvis håller vi koll och följer vad som sker men det är inget vi har panik över idag, säger Alcén till GD och fortsätter om Järnkrok.

– Det är klart jag pratar med honom men det vi pratar om stannar där. Men det är klart alla drömmer om att han ska spela här.

Den nu 34-årige stjärnan står utan NHL-kontrakt inför 2026/27-säsongen, och har länge ryktats hem. Johan Alcén vill dock inte avslöja vad som diskuterats i samtalen, men erkänner att han drömmer om att Järnkrok är med när säsongen börjar.

– Från vår sida, givetvis. Men vad han tycker måste ni fråga honom, svarar sportchefen om huruvida det är konkreta samtal.

Nicklas Bäckström en "superbonus"

Samtidigt finns ytterligare ett stort frågetecken att reda ut inför säsongen: Hur det kommer att bli med Nicklas Bäckström?

Trots att optionsåret inte sagts upp saknas ikonen fortsatt i träning. Detta då han är sjukskriven och kör på med rehab. Inget slutdatum finns, menar Johan Alcén, precis som tidigare. På frågan om han är orolig att det inte blir något spel överhuvudtaget svarar sportchefen:

– Jag tänker inte så utan bara att vi behöver bygga ett lag utan Nicklas som klarar sig om han inte är med. Vi vet inte slutdatum på rehaben så vi ser honom mest som en superbonus, säger han till GD.

Den nu 38-årige Nicklas Bäckström vände hem till Brynäs inför förra säsongen. Det blev sedan 32 poäng (3+29) på 50 matcher.