De tar plats i Hockey Hall of Fame 2026

Pekka Rinne, Carey Price och Patrice Bergeron är tre av spelarna som välkomnas in i Hockey Hall of Fame under 2026. Foto: Bildbyrån/Imagn Images (montage)

Nästa grupp hockeyprofiler som ska förevigas i Toronto är utsedd.

På måndagen presenterade Hockey Hall of Fame sin klass för 2026 – med två av sin generations mest framstående NHL-spelare i spetsen.

Den mest uppmärksammade nykomlingen är Patrice Bergeron. Den kanadensiske centern valdes av Boston Bruins i den andra rundan av den berömda NHL-draften 2003 och tillbringade hela sin 19 säsonger långa NHL-karriär i Bruins.

Under karriären var Bergeron med och ledde Boston till Stanley Cup-titeln 2011. Han vann dessutom Selke Trophy som ligans bästa defensiva forward vid sex tillfällen, samt King Clancy Trophy 2013 och Mark Messier Leadership Award 2021. Bergeron är även medlem i den exklusiva Triple Gold Club efter VM-guld 2004, JVM-guld 2005 och OS-guld med Kanada 2010 och 2014.

Carey Price väljs in i Hockey Hall of Fame

En annan av de stora profilerna som väljs in är målvakten Carey Price. Montreal Canadiens-legendaren etablerade sig som en av världens främsta målvakter under 2010-talet och var en nyckelspelare när Kanada vann OS-guld i Sotji 2014 samt World Cup of Hockey 2016.

Säsongen 2014/15 vann Price både Vezina Trophy och Hart Trophy som NHL:s mest värdefulla spelare. Därmed blev han den första målvakten sedan Jose Theodore 2002 att utses till ligans MVP. Trots att han aldrig vann Stanley Cup – närmast kom han med Canadiens finalresan 2021 – betraktas han som en av de främsta målvakterna i NHL:s historia.

Även Pekka Rinne tar plats i Hall of Fame. Den finske målvakten var ansiktet utåt för Nashville Predators under 15 säsonger och spelade en avgörande roll när klubben nådde sin första Stanley Cup-final 2017. Året därpå belönades han med Vezina Trophy efter att ha hjälpt Nashville till den bästa grundserien i Western Conference. Precis som Bergeron vann han också King Clancy Trophy under sin karriär.

Keith Tkachuk tar plats i Hockey Hall of Fame

Bland utespelarna återfinns dessutom Keith Tkachuk. Den amerikanske kraftforwarden gjorde 538 mål på 1 201 NHL-matcher för Winnipeg Jets/Phoenix Coyotes, St Louis Blues och Atlanta Thrashers. Han var även med och vann den första upplagan av World Cup of Hockey med USA 1996 och representerade landet i fyra olympiska spel.

Årets enda kvinnliga spelare är Cindy Curley. Som lagkapten för USA spelade hon en viktig roll under damhockeyns internationella genombrott och ledde landslaget till VM-silver 1990, 1992 och 1994.

I kategorin för "Byggare" väljs även Brian Burke in. Under de senaste tre decennierna har han verkat som agent, jurist, NHL-chef och general manager. Burke var bland annat GM för Hartford Whalers, Vancouver Canucks, Toronto Maple Leafs och Anaheim Ducks , där han vann Stanley Cup 2007, samt verksam i Calgary Flames och Pittsburgh Penguins klubbledningar.