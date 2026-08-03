Valet – när kaptenen lämnar Troja/Ljungby

Dennis Fröland i Troja/Ljungby.

Foto: Oscar Wallin/Bildbyrån.

Med kvalet mot Västerås fortfarande färskt i minnet bygger IF Troja-Ljungby om för att återigen försöka nå Hockeyallsvenskan. Denna gång måste det dock ske utan kaptenen från uppflyttningen 2025, Dennis Fröland.

Den nu 34-årige backen stannade senast Troja trillade ur andraligan, men har nu istället skrivit på för danska Rungsted Seier Capital.

Flytten blir stockholmarens första utomlands efter 269 matcher i Hockeyallsvenskan, samt 406 i Hockeyettan. Allt detta för klubbar som Västervik, Troja/Ljungby, Varberg, Vimmerby, Karlskoga och AIK. Samtliga av de fem senaste säsongerna har han varit Troja/Ljungby troget.

– Dennis har under en längre tid visat att han är en offensivt produktiv back på Hockeyallsvensk nivå. Han har en mycket god spelförståelse, en stark första pass från egen zon och de egenskaper som krävs för att vara en nyckelspelare i powerplay, säger Frölands nye svenske coach Marcus Olsson.