KARLSSON: Så var Ivar Stenbergs NHL-debut

Ivar Stenberg har debuterat i NHL. Foto: Bildbyrån.

Att vi har ett speciellt rookieår ur svensk synvinkel håller nog alla med om. Det häftigaste sedan Rasmus Dahlin och Elias Pettersson nominerades till Calder Trophy säsongen 18/19 - ett pris som Pettersson dessutom vann. I år har vi nykomlingar som Anton Frondell och Victor Eklund, som förvisso debuterade i NHL redan i våras, samt Ivar Stenberg och Viggo Björck som debuterar i världens bästa hockeyliga nu under hösten. Två spelare som dessutom draftades så sent som i somras.

Björck är alltjämt 18 år, medan Stenberg fyllde 19 år igår. I natt debuterade den sistnämnde i NHL, med sitt San Jose Sharks mot stormakten Florida Panthers. Stenberg möttes av ett stort jubel när han presenterades inför matchen, och han fick dessutom ta det första bytet. Han spelade tillsammans med Collin Graf och "pappan" på forwardssidan, Alexander Wennberg. Stenberg fick med andra ord inte samma framskjutna roll i laget som Anton Frondell fick i våras, när han gick rakt in i förstakedjan intill Connor Bedard. I toppkedjan lirade istället Macklin Celebrini, Will Smith och det starka nyförvärvet Mason Marchment.

Man får ta av sig de blågula glasögonen och konstatera att det var förstakedjan som ledde Sharks under fredagsmorgonen. Marchment sköt 1-0 i den första perioden innan Celebrini och Smith kombinerade sig fram till såväl 2-0 som 3-0 i den andra. Det var runt den här toppenheten som allting kretsade för Sharks del.

Macklin Celebrini.

Foto: Bob Frid-Imagn Images

Tuff andraperiod

Att Stenberg inte matchades i toppkedjan i fem mot fem var helt väntat. Det som gjorde debuten än svårare för den svenske supertalangen var att han heller inte fick spela i första PP-uppställningen. Han spelade heller inte i boxplay. Det gjorde att han framför allt i den andra perioden förde en helt anonym tillvaro, då det var ytterst lite spel fem mot fem i mittakten. Istället haglade utvisningarna åt båda håll. En av dem var det dock Stenberg som ordnade, sedan han fått en tackling av Uvis Balinskis (som ersatte en skadad Gustav Forsling i Florida). Domarna gav den lettiske backen en femminutare för checking to the head för att kunna videogranska situationen, men konstaterade att den bara var värt en tvåminutare. I NBC:s sändning från matchen konstaterade man dock att Stenberg kom in i situationen lågt.

Kanske var det den där situationen som Stenberg kommer se som sitt "Välkommen till NHL"-ögonblick när han minns tillbaka på sin NHL-debut.

När han fick smällen gick dock Collin Graf in och försvarade sin kedjekamrat och tog en fajt. Det visar ändå statusen som svensken har i laget,

Inför den tredje perioden sade assisterande tränare Brian Wisemen att man behövde "få igång några spelares ben" efter den väldigt ryckiga andraperioden och det var antagligen därför som Stenbergs kedja fick starta. Redan i det första bytet, då Sharks ledde med 3-1, kom också kedjans bästa målchans i matchen. Stenberg var framme och oroade framför målvakten Akira Schmid, och pucken hamnade sedan hos Wennberg som fick ett kanonläge att mer eller mindre stänga matchen. Men den schweiziske målvakten räddade. Istället för 4-1 kom istället 3-2 ett par minuter senare, och 17 sekunder senare satte Matt Tkachuk 3-3. Eeto Luostarinen satte för övrigt Floridas två första mål.

Bra tredjeperiod

Överlag syntes Stenberg mer i den tredje perioden. Han var inne på isen samtidigt som Celebrini vid ett tillfälle och slog en fin passning till den nyutämnde lagkaptenen. Han hade sen också en fin chippassning ut ur egen zon, som öppnade upp för ett ganska bra kontringsläge.

Det var en svår match att debutera i, just eftersom andra perioden blev som den blev, men drafttvåan behöver på intet sätt skämmas för sitt första framträdande på den största av hockeyscener. Ivar är en spelare som gör alla de rätta sakerna. Han är redan så fruktansvärt slipad. Och vi behöver inte ens fundera på om han är redo för NHL eller inte. Han är i den liga han hör hemma. Det är också tacksamt att han får spela med Alexander Wennberg, som är en av de mest ansvarstagande centrarna i hela NHL numera.

Det blev 13:35 i istid. Bara 29 sekunder i powerplay.

San Jose satsar

San Jose kan numera beskrivas som ett "riktigt hockeylag" igen. Ivar Stenberg kommer till en klubb som är ur den allra värsta ökenvandringen, som man var i när Celebrini kom in. Nu finns det dels massvis med talang, utöver de jag tidigare nämnt ska även Michael Misa och ett par spelare till räknas in i den kategorin, men man har ju i år också plockat in fler rutinerade och duktiga spelare runt sina gyllene talanger. Mason Marchment är redan nämnd, men Darnell Nurse och framför allt Jacob Trouba är de kanske främsta rekryteringarna man gjort till den här säsongen.

Det gör att Ivar Stenberg kommer slippa att ha alla blickar riktade mot sig, han kommer kunna växa in i NHL, men samtidigt kommer han till ett lag med en viss press att prestera. Jag tror att Sharks internt känner att de har chans att nå slutspel redan i år. Dessutom kommer Stenberg få det tuffare att sticka ut, eftersom han inte kommer vara den första de kastar in på isen när det är powerplay. Samtidigt får han en skyddad roll.

Ivar Stenberg valdes tvås i draften. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

Foto: Steven Ellis

Så, det är väl både på gott och ont att komma in i Sharks just nu. Men fördelarna väger garanterat upp. Känslan är att det kan ha varit en riktig vinstlott att gå som tvåa i sommarens NHL-draft.

Och oj, vad kul det kommer vara att titta på San Jose den här säsongen. Det är ett fruktansvärt underhållande hockeylag.

Barkovs otäcka skada

Tyvärr är det jag kommer komma ihåg från matchen den otäcka skada som Aleksander Barkov åkte på i den andra perioden. Barkov missade som bekant hela förra NHL-säsongen efter att ha ådragit sig en knäskada på försäsongen, och spelade bara Hockey-VM. Nu kan han ha åkt på en ny allvarlig skada redan i sin andra NHL-match sedan comebacken. Lyckligtvis var det, vad jag kunde uppfatta, inte samma ben han skadade den här gången. Men situationen där han liksom vred till benet nere vid ena sarghörnet var obehaglig, och han gick direkt ut i omklädningsrummet. På vägen ut dit syntes han kasta av sig sina handskar i ren ilska.

Inte ett gott tecken.

Panthers har ett fruktansvärt bra lag även utan sin kapten, men man går utan Barkov från Stanley Cup-favorit till ett lag som tappar några platser i den rankingen.

Det är bara att hoppas att skadan är lindrigare än den såg ut att vara.