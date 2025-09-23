Här avgör Kapanen för Montréal Canadiens
Oliver Kapanen har inlett försäsongen med Montréal Canadiens på bästa sätt.
Tidigare Timrå-stjärnan avgjorde i natt NHL-klubbens första träningsmatch på straff.
”Han är redan bra defensivt och om han får chansen som andracenter skulle han inte vara ett dåligt val”.
Så lät det under sommaren då NHL-scouten Grant McCagg pekade ut Oliver Kapanen som en spelare som skulle kunna få en stor roll i Montréal Canadiens 2025/26 – OM han imponerar på träningslägret inför grundserien.
I natt inledde NHL-klubben sin försäsong genom att besegra Pittsburgh Penguins med 2–1, och mycket riktigt tog Kapanen center-platsen i andrakedjan. Den tidigare Timrå-stjärnan tackade och bockade för förtroendet och stod sedan även för avgörandet i straffläggningen. (Se straffen här)
Väntar på första NHL-målet
Som bekant, inledde Oliver Kapanen även 2024/25 borta i Nordamerika, men då följdes tolv matcher i NHL mot det där lånet till SHL. Den nu 22-årige stjärnan stod för hela 35 poäng (15+20) på 36 matcher för Timrå, och återvände sedan till Nordamerika för att göra sex poäng i AHL-slutspelet.
Det där första målet i NHL väntar Kapanen fortsatt på.
Montréal Canadiens – Pittsburgh Penguins: 2–1 (0–1, 0–0, 1–0)
Montreal: Owen Beck, Oliver Kapanen (straff)
Pittsburgh: Tristan Broz.
