Oliver Kapanen har inlett försäsongen med Montréal Canadiens på bästa sätt.

Tidigare Timrå-stjärnan avgjorde i natt NHL-klubbens första träningsmatch på straff.

Oliver Kapanen i Timrå och Montréal. Foto: Bildbyrån och TSN (skärmdump).

”Han är redan bra defensivt och om han får chansen som andracenter skulle han inte vara ett dåligt val”.



Så lät det under sommaren då NHL-scouten Grant McCagg pekade ut Oliver Kapanen som en spelare som skulle kunna få en stor roll i Montréal Canadiens 2025/26 – OM han imponerar på träningslägret inför grundserien.



I natt inledde NHL-klubben sin försäsong genom att besegra Pittsburgh Penguins med 2–1, och mycket riktigt tog Kapanen center-platsen i andrakedjan. Den tidigare Timrå-stjärnan tackade och bockade för förtroendet och stod sedan även för avgörandet i straffläggningen. (Se straffen här)

Väntar på första NHL-målet

Som bekant, inledde Oliver Kapanen även 2024/25 borta i Nordamerika, men då följdes tolv matcher i NHL mot det där lånet till SHL. Den nu 22-årige stjärnan stod för hela 35 poäng (15+20) på 36 matcher för Timrå, och återvände sedan till Nordamerika för att göra sex poäng i AHL-slutspelet.



Det där första målet i NHL väntar Kapanen fortsatt på.



Montréal Canadiens – Pittsburgh Penguins: 2–1 (0–1, 0–0, 1–0)

Montreal: Owen Beck, Oliver Kapanen (straff)

Pittsburgh: Tristan Broz.