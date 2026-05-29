Göteborgaren Kalle Larsson tar ett steg uppåt i Edmonton Oilers organisation. Nu kommer beskedet att han befordras till assisterande general manager efter att tidigare ha haft hand om spelarutveckling. Dessutom får den tidigare storspelaren Andreas Karlsson en ny roll i klubben.

Andreas Karlsson och Kalle Larsson tilldelas nya roller i Edmonton Oilers. Foto: Bildbyrån & Privat

Svenskarna fortsätter att mer och mer plats i olika NHL-organisationer.

Efter att Mats Sundin, tvillingarna Sedin och Alexander Steen tagit prominenta positioner i sina klubbar, kliver nu en mer okänd svensk uppåt i hierarkin i Edmonton Oilers.

Det handlar om 44-årige Kalle Larsson.

Efter flera framgångsrika år som general manager för juniorlaget Dubuque Fighting Saints i USHL fick han jobb i Edmonton för två år sedan. Då med titeln Senior Director of Player Development, med ansvar för spelarutvecklingen.

Nu tar svensken nästa steg i karriären. På torsdagen meddelar Oilers att Larsson är en av flera inom organisationen som befordras till nya positioner. I hans fall blir den nya titeln Assistant General Manager, Player Development and Innovation.

Andreas Karlsson befordras av Edmonton Oilers

Samtidigt får en annan svensk rollen som spelarutvecklare i klubben. Det är ingen mindre än den tidigare storspelaren Andreas Karlsson, världsmästare med Tre Kronor i Lettland 2006, som varit utvecklingscoach för Oilers under de två senaste säsongerna.

”Vi är glada över att kunna presentera dessa viktiga befordringar och uppdateringar i dag”, säger Edmonton Oilers general manager Stan Bowman i ett pressmeddelande. ”De här talangfulla personerna representerar våra fortsatta satsningar under de senaste månaderna för att förbättra våra avdelningar inom scouting, spelarutveckling, hockeyanalys och spelarservice.”

Kalle Larsson flyttade till Nordamerika redan 2002 för att spela juniorhockey. Han tillbringade sedan flera säsonger i den amerikanska collegehockeyn innan han övergick till att coacha och sedermera bli klubbledare i USHL.

Andreas Karlsson, 50, avslutade sin aktiva karriär i Frölunda 2011. Därefter tränade han olika juniorlag i klubben innan han flyttade till Kanada 2015. Där har han coachat på olika nivåer innan han fick jobb i Oilers organisation 2024.

Source: Kalle Larsson @ Elite Prospects