Ett Legendariskt Lagbygge – så vann Tre Kronor VM-guld 2006

Tre Kronors VM-guld i Riga 2006 handlade om långt mer än stjärnnamn och NHL-förstärkningar. När laget nu röstats fram till det mest Legendariska Lagbygget i Beijer Byggmaterials och Svenska Ishockeyförbundets omröstning på Hockeysverige.se:s Instagram är det framför allt en sak som återkommer hos spelarna själva: harmonin, rollerna och viljan att göra jobbet för varandra. Det var ett lag där alla pusselbitar föll på plats – och resultatet blev svensk hockeyhistoria.

Henrik Zetterberg, Michael Nylander, Niklas Kronwall, Kenny Jönsson, Eric Flygt från Beijer samt Jörgen Jönsson, Johan Holmqvist och Mikael Samuelsson under prisceremonin i Ängelholm. Foto: Hilda Doktare

Det har gått 20 år sedan Tre Kronor skrev svensk hockeyhistoria i Riga genom att vinna VM-guld bara några månader efter OS-triumfen i Turin. Än i dag står 2006 års upplaga som ett av de mest omtalade svenska landslagen genom tiderna – och nu har laget dessutom röstats fram till det mest legendariska lagbygget i en omröstning som Beijer Byggmaterial genomfört tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet på Hockeysverige.se:s Instagram.

Priset delades ut av Beijer Byggmaterial – stolt sponsor av Tre Kronor – under Tre Kronor Legends-matchen mot Finland i Ängelholm på fredagskvällen. Och när spelarna själva blickar tillbaka på framgången är det tydligt att det inte bara var individuell skicklighet som låg bakom triumfen.

– Vi var ett speciellt lagbygge. Vi hade alla möjliga olika karaktärer som krävdes för att gå hela vägen, säger Johan ”Honken” Holmqvist.

Målvakten var en av Sveriges stora guldhjältar i Riga. Han höll nollan både i kvartsfinalen mot USA och i finalen mot Tjeckien, och utsågs dessutom till turneringens bästa målvakt. Men trots sina egna prestationer lyfter han framför allt gruppen som den stora styrkan.

– Det var en härlig kärngrupp. Vi träffade ganska perfekt i formen och alla pushade varandra. Det var väldigt viktigt att alla drog åt samma håll.

Fick starka förstärkningar från Detroit

Efter OS-guldet var förväntningarna inte skyhöga inför VM-turneringen. Men när NHL-stjärnorna från Detroit Red Wings anslöt förändrades förutsättningarna snabbt. Henrik Zetterberg, Niklas Kronwall, Mikael Samuelsson och Johan Franzén kom in med kvalitet och rutin – men utan att rubba dynamiken i gruppen.

– När vi från Detroit kom in i laget handlade det egentligen inte om att ta några särskilda ledarroller, säger ”Zäta”.

– Det fina med landslaget är att alla roller från NHL försvinner lite när man kommer hem. Man rättar sig i ledet och accepterar den roll man får i laget och försöker göra det så bra som möjligt. Det jag framför allt minns är att vi hade väldigt roligt tillsammans. Det var en bra grupp och vi trivdes med varandra. Vi hade kul både på och utanför isen, och när man har det brukar det också synas i spelet.

Niklas Kronwall beskriver gruppen som en perfekt blandning av äldre ledare och yngre spelare som drev på laget framåt. Trots att Kronwall utsågs till turneringens MVP och bästa back samt var Sveriges bästa poängplockare lyfter han fram kaptenen Kenny Jönsson som den viktigaste spelaren i laget

– Det var nog mest att jag fick spela med Kenny Jönsson, säger han om hur det kom sig att han själv hade en så pass bra turnering.

– Han borde nog ha haft alla de där utmärkelserna som kanske landade på mig till slut. Han var ju liksom stommen och ryggraden. Men det är ju också lite Kenny i ett nötskal. Han får alla andra att se mycket bättre ut.

Det är också Kenny Jönssons mästerskap som fortfarande väcker respekt. Backikonen spelade då i allsvenska Rögle – men dominerade ändå både OS och VM mot världens bästa spelare.

– Ja, det är helt otroligt, säger Kronwall Han kommer lite i skymundan ibland, vilket är lite synd. För hur bra han var. Och jag menar OS ’06 när han spelar i Rögle i Allsvenskan. Han var ju bäst i hela turneringen. Ganska häftigt och unikt.

Kenny Jönsson, lagkapten för VM-laget 2006, tar emot vinnarpriset för Legendariska Lagbyggen av Beijers Eric Flygt. Foto: Hilda Doktare

Harmonin lyfte lagbygget

Men kanske var det ändå miljön runt laget som gjorde störst avtryck. Zetterberg minns hur harmonin genomsyrade allt från ledarstaben, med förbundskapten Bengt-Åke Gustafsson i spetsen, till materialarna.

– Vi hade roligt både på och utanför isen. Det första som händer är att ”Pudding” (Anders Weiderstål, materialförvaltare) kommer och bjuder på fika, skrattar Zetterberg.

– Det var harmoni överallt. Och när man har det så brukar det synas på isen också.

Holmqvist håller med och beskriver hur viktigt det är att alla känner sig delaktiga – från spelarna till människorna runt laget.

– Alla delar i ett lag är viktiga. Materialare, fysios, ledare – alla måste dra åt samma håll. När det träffar rätt blir det något speciellt.

Och det var precis vad Tre Kronor gjorde våren 2006. Ett lag fullt av stjärnor – men ännu mer präglat av sammanhållning, tydliga roller och en gemensam vilja att vinna tillsammans. Som ett starkt lagbygge.

Tre Kronors VM-guldlag 2006

Målvakter

Daniel Henriksson

Johan Holmqvist

Stefan Liv

Backar

Andreas Holmqvist

Per Hållberg

Magnus Johansson (A)

Kenny Jönsson (C)

Niklas Kronwall

Ronnie Sundin

Mattias Timander

Forwards