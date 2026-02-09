Uppgifter: Kan trejda bort Conn Smythe-vinnaren 

Den tidigare Conn Smythe-vinnaren Jonathan Marchessault kan bli tillgänglig på marknaden.

Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman kan veteranen bli trejdad av Nashville Predators.

Jonathan Marchessault kan vara på väg bort från Nashville. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Bara ett år efter att han ledde Vegas Golden Kinghts till Stanley Cup och vann Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP lämnade Jonathan Marchessault Vegas. 2024 gick han i stället till Nashville Predators som free agent.

Marchessault var en riktig prestigevärvning för Nashville under lagets satsning mot att bli en Stanley Cup-utmanare. Satsningen gick däremot inte alls hem och Predators var i stället ett av NHL:s sämsta lag förra säsongen. I år har Nashville spottat upp sig lite men ligger ändå utanför slutspelsplats.

Då ska Nashville vara beredda att gå vidare från ett antal spelare i truppen. Steven Stamkos, Ryan O’Reilly, Erik Haula och Michael Bunting är några av spelarna som ryktas kunna bli trejdade om Nashville kommer ännu längre ifrån slutspel.

Jonathan Marchessault kan lämna Nashville Predators

Nu kan vi addera Jonathan Marchessaults namn till den skaran. Sportsnets insider Elliotte Friedman uppger nämligen att Marchessault skulle kunna hamna på bytesblocket i Nashville. Enligt Friedman skulle båda parterna vara intresserade av att nå en lösning som innebär att Marchessault trejdas bort från Nashville Predators.

Jonathan Marchessault levererade okej siffror under sin första säsong i Nashville. Han kom tvåa i interna poängligan, bakom Filip Forsberg, med 21 mål och 56 poäng på 78 matcher. Den här säsongen har dock gått tyngre för 35-åringen som har haft skadebesvär och bara gjort 17 poäng på 38 matcher så här långt.

I Nashville har Marchessault ett kontrakt värt 5,5 miljoner dollar (cirka 49,5 miljoner kronor) per säsong som gäller till 2029. Han har alltså ytterligare tre år kvar på avtalet efter årets säsong och det är osäkert vilka som vore villiga att plocka upp det kontraktet, med tanke på forwardens ålder och spel den här säsongen.

Blev MVP i Stanley Cup-slutspelet

Totalt har Jonathan Marchessault spelat 754 NHL-matcher. Han fick sitt genombrott i Florida Panthers säsongen 2016/17 men plockades sedan upp av Vegas Golden Knights i expansionsdraften. Där tog forwardens utveckling fart rejält och han utvecklades till en stjärna för Vegas under sju års tid. Marchessault stod för 75 poäng på 77 matcher under sin första säsong i Golden Knights och innan han lämnade klubben sköt han hela 42 mål säsongen 2023/24.

På vägen till Vegas historiska Stanley Cup-triumf sköt Marchessault 13 mål och stod för totalt 25 poäng på 22 matcher. Han vann slutspelets skytteliga och prisades sedan även med Conn Smythe Trophy som MVP i slutspelet.

Source: Jonathan Marchessault @ Elite Prospects