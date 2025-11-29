Jonathan Lekkerimäki skickades ner till AHL efter sin skada.

Men nu kallas svensken upp och ska spela i NHL med Vancouver Canucks igen.

Jonathan Lekkerimäki är tillbaka i Vancouver Canucks igen efter tiden i AHL. Foto: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

Efter bara fyra matcher tvingades Jonathan Lekkerimäki till vila på grund av en skada med Vancouver Canucks. Efter nästan en månads frånvaro återvände Lekkerimäki till spel för två veckor sedan, men då i AHL. 21-åringen skickades nämligen ner till farmarlaget Abbotsford Canucks efter att han hade återhämtat sig från sin skada.

Men i AHL har Lekkerimäki kommit igång och hittat formen igen. På fem matcher har han skjutit tre mål och även adderat två assist för sammanlagt fem poäng i Abbotsford. Under lördagskvällen meddelar Vancouver Canucks nu att Lekkerimäki kallas upp till NHL igen. Han bedöms vara helt redo efter sin skada igen och kommer nu att spela i NHL med Canucks framöver.

General Manager Patrik Allvin announced today that G Jiri Patera has been assigned to Abbotsford (AHL) and F Jonathan Lekkerimäki has been recalled from Abbotsford (AHL). — Vancouver Canucks (@Canucks) November 29, 2025

Jonathan Lekkerimäki inledde säsongen i Vancouver och noterades för 1+0 på fyra matcher innan sin skada. Förra säsongen gjorde talangen sin första säsong i Nordamerika och imponerade med 19 mål och 28 poäng på 36 matcher i AHL. Han kallades sedan upp till NHL och noterades för 3+3 på 24 matcher för Vancouver. Under våren var Lekkerimäki sedan med och blev Calder Cup-mästare i AHL med Abbotsford Canucks. Han stod för sju poäng på 16 slutspelsmatcher på vägen till titeln.

