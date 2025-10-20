Jonathan Lekkerimäki tvingades lämna Vancouvers segermatch mot Washington i förtid. Svensken ådrog sig en skada efter en duell med Caps-backen Matt Roy.

Jonathan Lekkerimäki.

Foto: Viaplay / Bildbyrån.

Se situationen i videospelaren.

Vancouver 4-3-besegrade Washington under söndagskvällen. Bland annat sedan Elias Pettersson gjort sitt första mål för säsongen. Men allt var inte positivt för Vancouver. De behövde nämligen spela med blott tio forwards under större delen av matchen.

Dels tvingades den ständigt otursförföljde Filip Chytil bryta matchen. Det tvingades svenske Jonathan Lekkerimäki också göra. Lekkerimäki sågs ha rejält ont efter en duell med Washingtonbacken Matt Roy i slutminuterna av den första perioden, och återvände sen inte till spel. Det som gör det hela än mer iögonfallande var att Lekkerimäki i sin tur ersatte Brock Boeser, som tvingades avstå matchen av personliga skäl.

Jonathan Lekkerimäki utgick skadad

Efter matchen hade Vancouvers coach Adam Foote ingen uppdatering runt den svenske talangen. Däremot meddelade Foote att Boeser är tillbaka i laget inom kort.

Runt Filip Chytil är läget desto mer alarmerande. Chytil har haft mängder av skador i karriären, och inte minst en tuff hjärnskakningshistorik. Han sänktes igår av en tackling från hårdföre Tom Wilson.

– Det är en fruktansvärd känsla. Vi är alla människor, och oavsett om det händer en spelare i ens eget lag eller i motståndarlaget så känner alla den känslan. Han utvärderas just nu, och det är det jag vet, sade Foote om Chytil.

Source: Jonathan Lekkerimäki @ Elite Prospects