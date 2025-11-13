Prenumerera

Lekkerimäki tillbaka från skada – skickas ned till farmarligan

Lucas Thybeck Söderberg
Jonathan Lekkerimäki skadade sig den 19 oktober och har inte spelat sedan dess. Nu har den 21-årige forwarden återhämtat sig – och skickas samtidigt ner till farmarlaget Abbotsford Canucks, detta meddelar klubben Vancouver CanucksX.

Jonathan Lekkerimäki hann bara med fyra matcher i NHL den här säsongen innan skadan var framme. Det var i matchen mellan Vancouver Canucks och Washington Capitals som 21-åringen utgick efter en duell med Washingtonbacken Matt Roy.

Forwarden har inte spelat sedan dess – men är nu återhämtad från sin skada och skickas ned till farmarlaget Abbotsford Canucks i AHL. Det rör sig antagligen om en mindre sejour i farmarligan för att komma i form igen. 21-åringen har tidigare gjort 42 matcher i AHL och noterats för 30 poäng (20+10).

Lekkerimäki NHL-debuterade under fjolårssäsongen och stod för sex poäng (3+3) på 24 matcher. Den här säsongen har han noterats för en poäng (1+0) på fyra matcher. Forwarden valdes på plats nummer 15 av Vancouver i NHL-draften 2022.

