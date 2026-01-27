Han har öst in mål i AHL. Nu får Jonathan Lekkerimäki en ny chans i NHL med Vancouver Canucks.

Jonathan Lekkerimäki har kallats upp till NHL av Vancouver.

Foto: Bob Frid-Imagn Images.

Med tio mål på blott 16 matcher är Jonathan Lekkerimäki Abbotsford Canucks bästa målskytt. Prickskytten har verkligen kommit igång i AHL och har gjort tre mål på de fyra senaste matcherna. Där han också stod för ett riktigt vackert mål häromdagen.

Samtidigt har Vancouver nu fått en skada på Brock Boeser, något som gör att den svenska talangen nu får en ny chans uppe i NHL.

21-åringen har spelat åtta matcher i NHL den här säsongen och levererat 1+1. Även förra säsongen blev det för det mesta spel i AHL. Den senaste NHL-matchen den här säsongen var i början på december, och sedan dess har det enbart blivit spel i farmarligan.

Men nu får Jonathan Lekkerimäki alltså en ny chans att bevisa sig på NHL-nivå. Uppkallningen innebär även att han återförenas med Liam Öhgren, som är lika gammal. Han tredjades som bekant till Canucks i samband med Quinn Hughes flytt till Minnesota. Det här blir sjunde säsongen där de kommer att spela tillsammans. Det efter att ha följts åt Djurgårdens U16 till A-laget och i juniorlandslaget. Nu får de båda även dela omklädningsrum i NHL.

Vancouver är ett av NHL:s sämsta lag den här säsongen och är parkerade i botten.

Source: Jonathan Lekkerimäki @ Elite Prospects