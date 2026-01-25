Jonathan Lekkermäki blev i natt intern skytteligaledare för sitt Abbottsford Canucks.

Forwardens tionde mål för säsongen var en riktig läckerbit.

Se målet i spelaren!

Lekkerimäki visade prov på sitt giftiga skott.

Foto: Bildbyrån

Jonathan Lekkerimäki, 21, är känd som en så kallad ”sniper”. När han väl får en öppning, så skjuter han gärna och inte sällan sitter de som en smäck i övre hörnen.

I natt var det dags igen. I match med Vancouver Canucks farmarlag Abbottsford, gick laget på kontring och Jonathan Lekkerimäki avslutade densamma med ett spikrakt och stenhårt avslut som ställde målvakten fullständigt.

Matchen, som spelades mot San Diego Gulls, vanns till slut med 3–1.

Fina poängsnittet – en poäng per match

Forwarden från Huddinge utanför Stockholm har gjort åtta NHL-matcher och 15 i AHL den här säsongen. I farmarligan snittar han en poäng per match, med tio mål och fem assister. Uppe i NHL har det blivit ett mål och en assist för den notoriske målskytten.

Tidigare i karriären har han spelat A-lagshockey för Djurgården i Hockeyallsvenskan och tagit VM-guld på U18-nivå samt ett silver i JVM.