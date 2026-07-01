Skriver nytt kontrakt - trots allt

Natten till igår stod det klart att St Louis Blues inte hade erbjudit Jonatan Berggren något kvalificerande erbjudande . Ett kvalificerande erbjudande kan ges till spelare med utgående kontrakt, som klubbarna kan behålla rättigheterna till genom att erbjuda dem en marginell löneökning. Eftersom Berggren inte fick något sådant riskerade St. Louis att tappa honom till free agent-marknaden, när det fönstret öppnar under onsdagen.

Men nu står det klart att Berggren blir kvar i St. Louis ändå. Under tisdagskvällen kom parterna överens om ett nytt avtal. Svensken har skrivit på ett ettårskontrakt, värt två miljoner dollar. I och med att han bara skrev ett ettårskontrakt blir han restricted free agent även efter nästa säsong.

Jonatan Berggren plockades up på waivers

Jonatan Berggren draftades av Detroit Red Wings i andra rundan, som 33:e spelare totalt 2018, och tog steget till Nordamerika 2021 efter ett starkt genombrott i SHL med Skellefteå AIK.

Under den gångna säsongen plockade St. Louis upp den Enköpingsfostrade forwarden på waivers. Efter det svarade han för 16 poäng (6+10) på 36 matcher med Blues. Totalt blev det 22 poäng (8+14) på 51 matcher för Detroit och St. Louis i fjol.