Beskedet: Svenskarna släpps av NHL-klubbarna

Nils Åman och Jonatan Berggren får se sig om efter en ny klubb. Foto: Bildbyrån.

I natt behövde NHL-klubbarna erbjuda sina restricted free agents ett så kallat "kvalificerat erbjudande" (ett minimikontrakt baserat på värdet på spelarens tidigare kontrakt) för att behålla förhandlingsrättigheterna till spelarna i fråga.

90 utespelare och 15 målvakter släpptes av sin respektive NHL-klubb - och det var några namn som stack ut bland de drygt 100. Ur svensk synvinkel var det inte minst St. Louis beslut att släppa Jonatan Berggren och Vancouver Canucks beslut att släppa Nils Åman som var mest iögonfallande.

Dessutom gav inte Ottawa Senators något kontrakt till målvakten Samuel Ersson som de trejdade till sig häromdagen. Där uppger dock Ottawa Suns Bruce Garrioch att Senators kommer försöka sajna honom - men de ville inte ge ett kvalificerande erbjudande som var så högt som 1,6 miljoner dollar. De lär försöka få in honom för en billigare peng. Ersson har rätt att ta kontraktsförhandlingarna till skiljedomstol om de inte kommer överens på annat sätt.

Faktum är att Berggren var den tredje bästa poänggöraren av alla som inte fick något kvalificerande erbjudande. Bara Matias Macelli (Toronto Maple Leafs) och Bobby Brink (Minnesota Wild) gjorde fler än de 22 poäng som Berggren gjorde förra säsongen.

Svenskarna som släpps av sina NHL-klubbar

Övriga svenskar som inte fick något "qualifying offer" var Wilmer Skoog (Florida Panthers), Oskar Olausson (Minnesota Wild - men han är redan klar för Frölunda HC), Jesper Vikman (Washington Capitals ) samt Hugo Ollas (New York Rangers - han är redan klar för Nybro Vikings IF). Sedan tidigare har det också stått klart att Adam Boqvist inte skulle få något kontrakt av New York Islanders.

En som däremot fick ett kvalificerande erbjudande var Noel Gunler, som nästa säsong ska spela för Djurgårdens IF Hockey. Han kan välja att acceptera kontraktsförslaget från Carolina Hurricanes - och kommer i så fall inte spela i SHL i höst.