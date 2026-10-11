Tog smällen – avgjorde: "Något så speciellt med honom"

Jonatan Berggren jublar efter avgörandet mot Columbus.

Foto: Bildbyrån och X (montage).

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I somras såg framtiden för Jonatan Berggren oviss ut när St Louis Blues först inte kom med ett kvalificerande erbjudande . Men just idag är NHL-klubben säkerligen glada att de till slut kom överens med 26-åringen från Uppsala.

När Columbus Blue Jackets stod på andra sidan i nattens omgång klev Berggren fram som stor hjälte för sitt lag. Och det trots att han själv dundrat i isen efter en otäck smäll – precis innan avgörandet.

Tacklingen kom i mittzonen med cirka tio minuter kvar att spela. Domaren höjde armen, men Blues hade fortfarande pucken. Berggren ställde sig upp snabbt för att fylla på, och när Mason McTavish inte fick in första läget plockade den svenske forwarden upp returen och hittade 4–3.

– Det är något så speciellt med Berggren. Han drar på sig utvisningen, han tar sig upp på fötterna och in framför mål, hyllade kommentatorerna under mötet.

Berggren om avgörandet: "En turstuds"

Pavel Buchnevich punkterade sedan Columbus helt med 5–3 i tom bur och segern var säkrad för St. Louis Blues.

När Jonatan Berggren får frågan om han ville ha powerplay eller inte svarar han kort: "nej, vi tar målet i stället."

– En turstuds, men ja, som lag förtjänade vi att vinna, Tur att vi gjorde det, fortsätter svensken efter slutsignal.

– Vi försökte åka mycket skridskor, och jag tycker att vi gjorde det riktigt bra. "Pary" (Colton Parayko) tog sig in bakom målet och spelade fram till "Mac" (Mason McTavish), och pucken studsade rakt ut till mig. Lite tur var det väl, men visst – jag tar det, tillägger han.

Jonatan Berggren draftades av Detroit Red Wings i andra rundan 2018, och tog steget till Nordamerika 2021 efter genombrottet i SHL och Skellefteå.

Under den gångna säsongen plockade St. Louis upp den svenkse forwarden på waivers. Efter det svarade han för 16 poäng (6+10) på 36 matcher med Blues. Totalt blev det 22 poäng (8+14) på 51 matcher för Detroit och St. Louis i fjol.