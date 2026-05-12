Beskedet: Svenskarna missar ödesmatchen

Minnesota Wild är illa ute i serien mot Colorado Avalanche.

Nu bekräftar klubben att svenskarna Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek missar ödesmatchen.

Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek kommer inte till spel när Minnesota Wild slåss för sin överlevnad. Foto: Bildbyrån

När Colorado Avalanche i natt vann med 5-2 i match fyra mot Minnesota Wild skaffade sig ”Avs” en 3-1-ledning i matcher. Därmed har Colorado matchboll i serien och kan gå vidare till konferensfinal vid seger i nästa match. Minnesota Wild är däremot piskade att vinna för att säsongen inte ska ta slut.

Colorado vann båda sina hemmamatcher i serien innan Minnesota vann match tre hemma. Efter Colorados bortavinst under natten har de chansen att stänga matchserien på hemmais när serien vänder tillbaka till Denver.

Under hela serien har Wild tvingats klara sig utan svenskduon Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek. Båda två skadades i den första slutspelsrundan mot Dallas Stars och har missat alla fyra matcher mot Colorado Avalanche. Brodin skadades i samband med att han blockerade ett skott från Mikko Rantanen i match fem mot Dallas. Eriksson Ek å sin sida skadade sig efter en otäck kollision med sargen under match sex. Han återvände till spel och fullföljde matchen men har sedan inte spelat alls mot Colorado.

Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek reser inte med Minnesota

Under tisdagskvällen rapporterar Michael Russo på The Athletic att varken Jonas Brodin eller Joel Eriksson Ek kommer att följa med Minnesota Wild på deras resa till Denver inför den femte matchen mot Colorado Avalanche. Alltså kommer den viktiga svenska duon att saknas även när Wild spelar för sin överlevnad i serien.

Joel Eriksson Ek gjorde tre mål och fem poäng på sex matcher i serien mot Dallas Stars innan skadan. Under grundserien stod han för 51 poäng på 70 matcher och Eriksson Ek spelade även OS med Tre Kronor i februari. Jonas Brodin noterades för 0+1 på fem matcher innan skadan mot Dallas. Han gjorde 18 poäng på 62 matcher i NHL under säsongen.

Match fem mellan Colorado Avalanche och Minnesota Wild spelas under natten mellan onsdag och torsdag, svensk tid.

