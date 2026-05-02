Minnesota Wild går in i en tuff slutspelsserie mot Colorado Avalanche – men gör det med stora frågetecken kring två av sina viktigaste svenskar. Både Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek dras med skador som kan påverka lagets chanser redan från start.

Foto: Matt Marton-USA TODAY Sports

Minnesota Wild kliver in i andra rundan av Stanley Cup-slutspelet med självförtroende efter att ha slagit ut Dallas Stars – men inför mötet med Colorado Avalanche är läget långt ifrån optimalt. Fokus riktas mot svenskduon Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek, vars skadestatus skapar stor osäkerhet rapporterar The Athletics Michael Russo.

Backklippan Brodin är officiellt borta från spel i den första matchen. Den rörlige försvararen, som är en nyckel i lagets defensiv, skadade sig när han blockerade ett skott från Mikko Rantanen i match fem mot Dallas. Han följde inte ens med laget till Denver, vilket tydligt signalerar att hans skada är allvarlig nog för att hålla honom borta åtminstone inledningsvis.

Avsaknaden av Brodin innebär ett tungt avbräck. Han är Wilds främsta shutdown-back och en viktig pjäs i spelet mot motståndarnas toppkedjor. Utan honom tvingas laget möblera om i backparen, något som redan i första rundan ledde till begränsad istid för vissa spelare och en mer sårbar defensiv struktur.

Frågetecken för Joel Eriksson Ek inför andra rundan

Samtidigt svävar osäkerhet kring centern Joel Eriksson Ek. Svensken är listad som “questionable” efter en otäck kollision med sargen i den tredje perioden av match sex. Trots att han kunde återvända till spel syntes det tydligt att han inte var fullt återställd.

Tränaren John Hynes medgav att det är oklart om Eriksson Ek ens kan resa med laget. Om han missar matchen tappar Wild sin kanske bästa tvåvägscenter – en spelare som bidrar både offensivt och defensivt samt är central i lagets fysiska spel.

Med två så viktiga svenskar på skadelistan ställs Minnesota inför en rejäl utmaning. Mot ett offensivt starkt Colorado krävs både disciplin och bredd – något som nu sätts på hårt prov redan från start.

