John Tortorella är osäker på sin framtid i Vegas. Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Vegas Golden Knights fick se sin säsong ta slut när Carolina Hurricanes säkrade Stanley Cup-titeln genom en 3–0-seger i den sjätte finalmatchen.

Efter en säsong som innehöll både turbulens och framgångar riktas nu blickarna mot framtiden. En av de största frågorna i Vegas gäller inte någon spelare, utan huvudtränaren John Tortorella.

Den rutinerade tränaren tog över laget sent under grundserien efter att Bruce Cassidy fått sparken . Kontraktet som Tortorella skrev på sträckte sig endast över resten av säsongen, och efter finalförlusten var han inte redo att ge något besked om vad som väntar härnäst.

– Jag har inte ens hunnit tänka på det. Först måste jag smälta den här förlusten, sade Tortorella när han fick frågor om sin framtid i klubben.

John Tortorella: "Känner mig lyckligt lottad"

Trots besvikelsen uttryckte han stor uppskattning för möjligheten att få leda Golden Knights.

– Jag känner mig väldigt lyckligt lottad över hur allt det här blev till. Det kom på ett ganska märkligt sätt i slutet av säsongen, men att få komma in och arbeta med den här gruppen har varit fantastiskt. Jag har fått lära känna laget och organisationen, som är förstklassig. Jag ville coacha, och att få göra det med det här gänget känns som en stor förmån.

När Tortorella tog över befann sig Vegas i en svår situation och riskerade att missa sina målsättningar. Under hans ledning vände laget utvecklingen, säkrade förstaplatsen i Pacific Division och gick sedan starkt genom slutspelet.

"Den här gruppen behöver inte motiveras"

Golden Knights slog ut Utah Mammoth och Anaheim Ducks i de två första rundorna innan de sensationellt svepte Presidents' Trophy-vinnaren Colorado Avalanche i Western Conference-finalen.

I Stanley Cup-finalen mot Carolina Hurricanes såg Vegas däremot ut att få slut på energi. Trots nederlaget är Tortorella övertygad om att lagets kärna har vad som krävs för att snabbt resa sig igen.

– Jag tycker inte att den här gruppen behöver något extra för att motiveras. De förstår vad som krävs. Visst står vi på fel sida av resultatet just nu, men det här är ett starkt omklädningsrum med starka ledare. Jag ser fram emot att följa vad som händer nästa år, för jag tror att de kommer att få en ny chans.

Årets finalspel var Vegas tredje Stanley Cup-final på klubbens nio säsonger i NHL. Organisationen vann sin första Stanley Cup 2023, och stora delar av den spelarstomme som då lyfte bucklan utgör fortfarande kärnan i dagens lag.