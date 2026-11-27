Västerås föll på hemmaplan mot AIK.

Foto: Caisa Rasmussen / Bildbyrån.

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Det blev en tung start på matchen mot AIK Hockey för Västerås IK. Redan i den första perioden fick de spela med en man mindre större delen av tiden. De tog totalt sex tvåor i den första akten och AIK kopplade även greppet tack vare de numerära överlägen.

Tyler Vesel gjorde 1–0 precis när Västerås blev fulltaliga och några minuter senare kom även 2–0 via Christopher Bengtsson i powerplay. I den andra perioden fortsatte AIK sedan att pumpa på och Theoklis Theocharidis satte dit 3–0 i inledningen av den andra akten.

Västerås förlorade mot AIK

Västerås kom förvisso in i matchen via Daniel Gunnarsson men kort därefter utökade AIK ånyo när Scott Pooley hittade nätet. I den tredje perioden fick de sedan vittring när Gunnarsson sköt sitt andra mål för kvällen. Men då började återigen utvisningarna att trilla in.

AIK utökade till 5–2 i powerplay via Daniel Ljungman och stängde då matchen. Därefter var det påtaglig frustration i Västerås som plockade flera abuse of official-utvisningar. Det blev totalt 32 utvisningsminuter för Västerås denna kväll, där elva av dem var tvåminutare. Det att jämföra med AIK:s fem utvisningar under matchen.

– Jag är mest besviken över vår start. Jag tycker inte vi alls kommer ut och tävlar med AIK, jag tycker vi blir små, skvättiga och vi vinner inte en duell. De får spela extremt mycket powerplay och det blir ju att vi är ett steg efter hela tiden. Vi kan gnälla på domarna och vi kan gnälla på allt möjligt. De gör inte mål i alla i powerplay men de skapar ett momentum på det och vi får slita hårt på spelare vi behöver i fem mot fem och så vidare. Plattmatch rakt igenom, om jag ska vara ärlig, säger huvudtränare Mikael Wikstrand i TV4.