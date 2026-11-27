Brynäs fick en fin start på matchen när Elin Svensson spräckte nollan på egen hand efter knappt fyra minuters spel. I den andra perioden tog dock Frölunda över taktpinnen. Emilia Vesa kvitterade till 1–1 efter drygt tre minuter, framspelad av Tilde Utbult, innan Ebba Westerlind sköt ledningsmålet till 1–2 i numerärt överläge i slutet av akten.
Halvvägs in i slutperioden utnyttjade gästerna återigen ett powerplay när Emily Nix skickade in 1–3 – precis som vid ledningsmålet assisterad av Madeleine Leidt och Westerlind.
Brynäs tog timeout och plockade ut målvakten Ena Nyström med drygt fyra minuter kvar i ett sista försök att komma ikapp, men Lisa Johansson punkterade i stället matchen i tom bur. Kassidy Sauvé motade 23 av 24 skott i Frölundakassen.
Matchfakta
Brynäs IF – Frölunda HC 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)
Första perioden:
1–0 (03.45) Elin Svensson (utan assisterande)
Andra perioden:
1–1 (23.33) Emilia Vesa (Tilde Utbult)
1–2 (37.26) Ebba Westerlind (Madeleine Leidt, Sofie Lundin) PP1
Tredje perioden:
1–3 (48.09) Emily Nix (Madeleine Leidt, Ebba Westerlind) PP1
1–4 (56.55) Lisa Johansson (Paula Bergström) ENG
Skott: 24–28 (14–6, 5–9, 5–13) Utvisningar: BIF: 3x2 min. FRÖ: 1x2 min. Publik: 1 860