Hemmalaget fick en flygande start på matchen när Alva Johansson spräckte nollan redan efter 2.39 i den första perioden, framspelad av Ekaterina Pelowich. Skellefteå replikerade dock drygt halvvägs in i akten genom Lucie Sindelarova, och i mittperioden vände gästerna på steken när Tyra Håkansson skickade in 1–2 efter förarbete från Aino Karppinen.

Halvvägs in i den tredje perioden tilldömdes HV71 ett straffslag. Barbora Kapicakova förvaltade chansen på bästa sätt och kvitterade till 2–2, vilket till slut tvingade fram förlängning.

Efter en mållös sudden death avgjordes matchen på straffar. Där nätade Jade Arnone två gånger om för HV71 och sköt bonuspoängen till Jönköpingslaget.

Matchfakta

HV71 – Skellefteå AIK 3–2 efter straffar (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

Första perioden:

1–0 (02.39) Alva Johansson (Ekaterina Pelowich)

1–1 (14.05) Lucie Sindelarova (Malou Berggren, Sara Lindqvist)

Andra perioden:

1–2 (26.46) Tyra Håkansson (Aino Karppinen)

Tredje perioden:

2–2 (49.48) Barbora Kapicakova (straffslag)

Förlängning:

-

Avgörande straff:

3–2 Jade Arnone

Skott: 37–25 (14–10, 13–7, 6–3, 3–5, 1–0) Utvisningar: HV71: 4x2 min. SKE: 4x2 min. Publik: 210