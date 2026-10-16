Stjärnan skadad – fick hjälpas av isen

John Tavares skadades i natt och fik hjälpas av isen. Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Toronto Maple Leafs spelade sin första hemmamatch efter en tre matcher lång bortaturné på torsdagen. Hemmapubliken fick se laget tappa en 4–2-ledning mot Buffalo Sabres och förlora med 4–5 efter förlängning. Men tidigt i den tredje perioden inträffade en betydligt mer skrämmande händelse.

Maple Leafs-forwarden John Tavares föll ihop på isen efter att Buffalo Sabres-forwarden Josh Norris glidit in i hans ben. Tavares blev liggande under en längre stund innan han till slut kunde ta sig av isen med hjälp av backen Jake McCabe.

Torontos tränare Jim Hiller hade inget nytt besked om Tavares tillstånd efter matchen.

John Tavares skadad – oklar status

Den 36-årige Tavares fick en ovanlig roll i torsdagens match. Han flyttades från sin ordinarie centerposition till vänsterforward och bildade en nykomponerad andrakedja tillsammans med centern Nick Paul och högerforwarden Kirill Martjenko.

Innan skadan hann Tavares notera två assist. På säsongens sju första matcher har han därmed gjort två mål och fem assist.

Förra säsongen spelade den Mississauga-födde forwarden samtliga 82 grundseriematcher för Toronto. Han stod för 31 mål och 40 assist och slutade tvåa i lagets interna poängliga med totalt 71 poäng.

Tavares valdes som nummer ett av New York Islanders i NHL-draften 2009. Han tillbringade sina första nio NHL-säsonger med Islanders och hjälpte laget till slutspel vid tre tillfällen.

Inne på sin nionde säsong i Toronto

I juli 2018 skrev han på ett sjuårskontrakt värt 77 miljoner dollar med Maple Leafs som unrestricted free agent, det vill säga en spelare som själv kunde välja ny klubb. Under sina första sju säsonger i Toronto hjälpte han laget till slutspel varje år.

Nu är Tavares inne på sin nionde säsong med Maple Leafs. På 603 matcher för klubben har han producerat 255 mål och 314 assist, totalt 569 poäng. Det placerar honom på elfte plats i Torontos poängliga genom tiderna.

Toronto spelar sin nästa match hemma mot New York Islanders på lördag och avslutar sedan sin tre matcher långa hemmasejour mot San Jose Sharks på måndag. Det återstår att se om Tavares kan vara tillbaka i spel till någon av matcherna.