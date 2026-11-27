De två första perioderna var en svängig historia där Almtuna stretade emot väl. August Berg gav MoDo ledningen i powerplay i den första perioden, men Viktor Johansson kvitterade bara 19 sekunder senare. I mittakten återtog Sebastian Ohlsson ledningen för hemmalaget, Marwin Jarbsjö kvitterade på nytt, innan Victor Berglund sköt 3–2 till MoDo före paus.

I den tredje perioden klev dock hemmalaget ifrån rejält – anförda av ett sylvasst powerplay där MoDo satte tre av fyra chanser totalt i matchen. Elias Rosén och Emil Larsson prickade in varsitt mål i numerärt överläge innan Jacob Bjerselius utökade till 6–2.

Almtunas Bruno Osmanis missade dessutom en straff mot Adam Werner, och i slutminuterna fastställde Emil Larsson slutresultatet till 7–2 med sitt andra mål för kvällen.

Matchfakta

MoDo Hockey – Almtuna IS 7–2 (1–1, 2–1, 4–0)

Första perioden:

1–0 (08.11) August Berg (Elton Hermansson, Bryan Yoon) PP1

1–1 (08.30) Viktor Johansson (Lukas Smith)

Andra perioden:

2–1 (23.15) Sebastian Ohlsson (Bryan Yoon)

2–2 (27.26) Marwin Jarbsjö (Bruno Osmanis, Anton Ohlsson)

3–2 (32.42) Victor Berglund (Carl Mattsson, Bryan Yoon)

Tredje perioden:

4–2 (41.33) Elias Rosén (Milan Sundström, Victor Berglund) PP1

5–2 (46.14) Emil Larsson (Milan Sundström, Victor Berglund) PP1

6–2 (53.10) Jacob Bjerselius (William Falkenhäll, Hugo Hallin)

7–2 (57.22) Emil Larsson (Linus Nässén, Bryan Yoon)

Skott: 31–28 (5–12, 14–10, 12–6) Utvisningar: MoDo: 4x2 min. AIS: 5x2 min. Publik: 3 440