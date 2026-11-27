Hemmalaget fick en fin start på matchen när Tim Lindfors spräckte nollan efter drygt fem minuters spel i den första perioden, framspelad av Isac Nilsson och Kalle Holm. Mora fick en gyllene chans att kvittera halvvägs in i akten på straffslag, men Pontus Eltonius räddade försöket från Karl Umegård.

Drygt halvvägs in i mittakten kom dock Moras kvittering genom Patrick Røbru Elvseen. Nybro replikerade emellertid före pausvilan när Logan Nijhoff prickade in 2–1 med drygt två minuter kvar, assisterad av Joachim Rohdin och Sander Vold Engebråten.

I en mållös och tät tredje period redde Nybro ut ett sent numerärt underläge och höll undan även när Mora plockade ut målvakten Tobias Johansen Breivold i slutminuterna. Pontus Eltonius motade 18 av 19 skott i hemmakassen.

Matchfakta

Nybro Vikings IF – Mora IK 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

Första perioden:

1–0 (05.22) Tim Lindfors (Isac Nilsson, Kalle Holm)

Andra perioden:

1–1 (33.32) Patrick Røbru Elvseen (Oliver Tärnström)

2–1 (37.49) Logan Nijhoff (Joachim Rohdin, Sander Vold Engebråten)

Tredje perioden:

Skott: 21–19 (5–8, 9–2, 7–9) Utvisningar: NYB: 3x2 min. MIK: 3x2 min. Publik: 1 567