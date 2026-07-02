Nobbade mästarna – veteranbacken klar för Tampa

John Carlson fortsätter karriären i Tampa Bay Lightning. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

John Carlson är klar för Tampa Bay Lightning.

Den rutinerade backen har skrivit på ett tvåårskontrakt värt totalt 17 miljoner dollar, vilket innebär en lönetaksträff på 8,5 miljoner dollar per säsong, uppger klubben på sociala medier .

Den 36-årige högerfattade backen fanns högt upp på många listor över sommarens mest attraktiva unrestricted free agents efter att ha avslutat den gångna säsongen med Anaheim Ducks.

Carlson tillbringade merparten av sin NHL-karriär i Washington Capitals, som valde honom i den första rundan av NHL-draften 2008. Där blev han en av klubbens största profiler och var en nyckelspelare när Capitals vann Stanley Cup 2018.

John Carlson nobbade Carolina Hurricanes

Strax före NHL:s trade deadline i våras trejdades han dock till Anaheim Ducks i utbyte mot ett val i den första rundan av draften. Carlson noterades för 46 poäng på 55 matcher i Capitals innan han avslutade grundserien med ytterligare 14 poäng för Ducks. I slutspelet bidrog han dessutom med sex poäng på tolv matcher.

Under NHL-draften byttes rättigheterna till Carlson från Anaheim till Carolina Hurricanes , men veteranen valde nu i stället att skriva på som unrestricted free agent med Tampa Bay.

På sina 17 säsonger i NHL har amerikanen spelat 1 159 grundseriematcher och producerat 170 mål och totalt 785 poäng. Han var finalist till Norris Trophy 2020 efter att ha lett NHL:s backar med 60 assist och 75 poäng.

Avgjorde JVM-finalen 2010

Carlson har dessutom spelat 149 slutspelsmatcher, vilket placerar honom bland de mest rutinerade aktiva spelarna i NHL. Utanför NHL-meriterna finns även två Calder Cup-titlar med Hershey Bears och ett JVM-guld med USA 2010, där han avgjorde finalen med turneringens guldmål.

Enligt PuckPedia har Tampa Bay Lightning efter värvningen drygt 2,3 miljoner dollar i lönetaksutrymme, med 13 forwards, åtta backar och tre målvakter under kontrakt. Målvakten Jonas Johansson väntas dock lämna klubben efter att Dennis Hildeby tidigare under dagen anslutit till organisationen, vilket kan ge Lightning ytterligare ekonomiskt utrymme inför säsongsstarten.