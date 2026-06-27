Mästarnas drag - byter till sig stjärnans rättigheter

John Carlson till Carolina?

Foto: Kirby Lee-Imagn Images / USA Today Sports

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det tog en jädrans tid när Carolina Hurricanes skulle göra sjätte rundans sista val. Keybank Center, som förvisso var mer heltomt än halvtomt, bröt ut i ett unisont buande. En redan långdragen draft blev än längre av att klockan gick ut men valet inte kom.

Sedan fick vi en förklaring.

De regerande mästarna valde att trejda bort just det valet för att få rättigheterna till John Carlson. Stjärnbacken, som avslutade säsongen i Anaheim Ducks, efter en otroligt lång karriär i Washington Capitals, sitter på ett utgående kontrakt. Den första juli kommer han ut på den öppna marknaden.

Får börja förhandla med Carlson

Om inte laget som har hans rättigheter kommer överens om ett kontrakt innan det.

Det valde Carolina att chansa på. Nu får de ett par dagar på sig att övertyga stjärnbacken innan resten av ligan får börja prata med honom.

Utöver valet ingår även Kyle Masters, en ECHL-back i trejden, och går i motsatt riktning. Med valet som Anaheim fick valde de att plocka forwarden Noah Kosick.