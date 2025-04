Supercomebacken: Blev fyramålsskytt

Joel Eriksson Ek gjorde sin första match på över en och en halv månad i natt.

Då slog svensken till med fyra mål i 8–7-segern mot San Jose.

– Jag hade tur med studsarna, säger han till NHL.com.

Joel Eriksson Ek firar sitt fjärde mål tillsammans med Matt Boldy.

Foto: Nick Wosika/Imagn Images/Bildbyrån

En underkroppsskada hade hållit Joel Eriksson Ek borta från spel sedan den 22 februari.

I natt, efter att ha missat 21 raka matcher, var Eriksson Ek tillbaka i Minnesota Wilds laguppställning – och han gjorde succé direkt.

Wild vann matchen mot San Jose Sarks med 8–7 efter förlängning och Eriksson Ek stod för inte mindre än fyra av hemmalagets fullträffar.

– Jag hade tur med studsarna, säger Eriksson Ek till NHL.com.

– Lagkamraterna retade mig, eller Ryan Hartman gjorde, att alla mina tre första mål var i målgården. Därför var det fjärde lite bättre.

Eriksson Ek och Kaprizov tillbaka efter lång frånvaro

Eriksson Ek öppnade sitt målkonto i matchen i den andra perioden, då han rakade in en retur bakom Vitek Vanecek. I slutsekunderna av mittperioden stod svensken för sitt andra mål i matchen, då han tryckte in en lös puck i powerplay, innan han fullbordade sitt hattrick genom att slå in en retur tidigt i den tredje perioden. Det fjärde målet betydde 7–4 och kom två minuter in i den tredje perioden, då han överlistade Vanecek med ett direktskott från slottet.

Därefter tappade Wild sin ledning och Sharks gick ikapp till 7–7, innan Kirill Kaprizov avgjorde matchen i övertiden till Wilds fördel. Liksom Eriksson Ek var nattens match Kaprizovs första efter en lång skadefrånvaro. Den ryske superstjärnan hade missat 28 raka matcher innan nattens comeback.

– Eriksson Ek och Kaprizov var avgörande i matchen. Jag är glad av många olika anledningar i det avseendet. Det har varit tufft för killarna. De är enorma tävlingsmänniskor och de betyder väldigt mycket för laget och de vill verkligen spelare. Det har varit mycket tid borta, mycket rehab och många mörka dagar för dem, säger tränaren John Hynes.

Marc-André Fleury skriver NHL-historia

I och med övertidssegern blev målvakten Marc-André Fleury den målvakt som vunnit flest övertidsmatcher någonsin i NHL:s historia, då han med sin 70:e övertidsseger passerar legendaren Martin Brodeur (69 övertidssegrar) på listan.

– Åh, herregud. Jösses. Det var många upp- och nedgångar i matchen. Som målvakt är det inte de roligaste matcherna att spela när det blir så många mål. Men det som räknas är två poäng i slutändan, säger Fleury.