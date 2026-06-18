Lång frånvaro för Leo Carlssons radarpartner

Leo Carlsson kan få tvingas klara sig utan sin radarpartner Troy Terry under inledningen av nästa säsong. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

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Anaheim Ducks får klara sig utan en av sina viktigaste offensiva spelare under en längre period.

Klubben meddelade på onsdagen att forwarden Troy Terry genomgått en framgångsrik operation för att åtgärda höftimpingement samt en skada på höftledens labrum. Ingreppet genomfördes den 9 juni och enligt Ducks väntas 28-åringen vara tillbaka först om cirka fem till sex månader.

Terry har redan påbörjat sin rehabilitering och prognosen är att han ska kunna göra en fullständig återhämtning.

Beskedet är ett avbräck för Anaheim och inte minst för svenske Leo Carlsson, som under den gångna säsongen ofta spelade tillsammans med Terry och Chris Kreider i lagets toppkedja. Terry var en av Ducks mest framträdande spelare och spelade en viktig roll när laget tog sig till slutspel för första gången på flera år.

Produktiv säsong för Troy Terry

Trots att han drogs med skador under stora delar av säsongen noterades amerikanen för 57 poäng, fördelat på 19 mål och 38 assist, på endast 61 grundseriematcher. Därmed blev han den femte spelaren i Ducks historia att nå minst 50 poäng under fem raka säsonger.

I slutspelet fortsatte Terry att leverera. På tolv matcher svarade han för elva poäng (3+8), vilket var näst bäst i laget tillsammans med Leo Carlsson bakom Cutter Gauthier.

Forwarden ledde även Anaheims plus/minus-statistik under grundserien, delade andraplatsen i assistligan och slutade fyra i den interna poängligan.

Terry visade dessutom prov på sin förmåga att avgöra matcher i slutminuterna. Under säsongen stod han för tolv poäng under de sista fem minuterna av ordinarie tid och samlade sex poäng på kvitterings- eller matchavgörande mål under de sista två minuterna av ordinarie tid eller på övertid.