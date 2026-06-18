Draftordningen spikad – så väljer alla lag i NHL-draften 2026

Nu står det klart i vilken ordning NHL-klubbarna kommer att välja i NHL-draften 2026. Toronto Maple Leafs sitter på förstavalet för första gången på tio år och väntas använda det för att säkra supertalangen Gavin McKenna.
NHL har offentliggjort den fullständiga draftordningen för NHL-draften 2026, som i år återvänder till Buffalo för första gången sedan 2016.
Det finns flera tydliga paralleller mellan årets draft och den som hölls i KeyBank Center för tio år sedan. Precis som då är det Toronto Maple Leafs som äger det första valet.
Efter en tung säsong 2025/26, där klubben missade slutspelet och både general managern och huvudtränaren fick lämna sina poster, vann Toronto draftlotteriet för första gången på ett decennium. Senast draften hölls i Buffalo valde klubben Auston Matthews som etta totalt – ett beslut som förändrade organisationens framtid.
Nu får nye general managern John Chayka möjligheten att lägga grunden för nästa era. Allt talar för att Toronto kommer att välja Penn State-stjärnan Gavin McKenna med förstavalet. Den 18-årige forwarden betraktas som en av världens främsta talanger utanför NHL, även om diskussioner pågår kring huruvida han håller samma nivå som Matthews gjorde inför draften 2016.
Bakom Toronto följer San Jose Sharks , som länge såg ut att vara på väg mot en slutspelsplats förra säsongen innan laget tappade mark under de avslutande månaderna. Sharks väntas antingen förstärka sin unga kärna med ännu en topptalang eller använda valet i en bytesaffär för att få omedelbar hjälp till NHL-laget.
För svensk del riktas stort intresse mot flera högt rankade namn. Bland annat väntas Frölundas stortalang Ivar Stenberg gå mycket tidigt i draften och nämns som en möjlig kandidat för San Jose med det andra valet.
Den första rundan av NHL-draften 2026 inleds natten mot den 27 juni klockan 01.00 svensk tid. Runda två till sju genomförs dagen därpå med start klockan 17.00 svensk tid.
Toronto Maple Leafs väljer först, följt av San Jose Sharks och Vancouver Canucks, som kompletterar topp tre i årets draft.
NHL-draften 2026
Runda 1
Val
Klubb
1
Toronto Maple Leafs
2
San Jose Sharks
3
Vancouver Canucks
4
Chicago Blackhawks
5
New York Rangers
6
Calgary Flames
7
Seattle Kraken
8
Winnipeg Jets
9
Florida Panthers
10
Nashville Predators
11
St. Louis Blues
12
New Jersey Devils
13
New York Islanders
14
Columbus Blue Jackets
15
St. Louis (från Detroit Red Wings)
16
Washington Capitals
17
Los Angeles Kings
18
Washington (från Anaheim Ducks)
19
Utah Mammoth
20
Buffalo Sabres (från Edmonton Oilers via SJS)
21
Philadelphia Flyers
22
Pittsburgh Penguins
23
Boston Bruins
24
Vancouver (från Minnesota Wild)
25
Seattle (från Tampa Bay Lightning)
26
NY Rangers (från Dallas Stars via Carolina Hurricanes)
27
San Jose (från BUF)
28
Montreal Canadiens
29
St. Louis (från COL via NYI)
30
Calgary (från Vegas Golden Knights)
31
Carolina
32
Ottawa Senators
Runda 2
Val
Klubb
33
Vancouver
34
Chicago
35
Calgary (från NYR via UTA)
36
Calgary
37
Chicago (från TOR)
38
Seattle
39
Pittsburgh (från WPG)
40
Florida
41
Vancouver (från SJS)
42
Nashville
43
Columbus (från STL via PIT)
44
New Jersey
45
Chicago (från NYI)
46
Los Angeles (från CBJ via MTL)
47
Detroit
48
Florida (från WSH)
49
Los Angeles
50
Anaheim
51
Calgary (från UTA)
52
Edmonton
53
Philadelphia
54
Pittsburgh
55
Calgary (från OTT via UTA)
56
Boston
57
Nashville (från MIN)
58
Tampa Bay
59
Dallas
60
Toronto (från BUF via OTT and LAK)
61
Montreal
62
San Jose (från COL)
63
Forfeited pick
64
NY Rangers (från CAR)
Runda 3
Val
Klubb
65
Calgary (från VAN)
66
Chicago
67
NY Rangers
68
Calgary
69
Toronto
70
Nashville (från SEA via DAL)
71
Winnipeg
72
Ottawa (från FLA)
73
St. Louis (från SJS via PIT and DET)
74
Colorado (från NSH)
75
St. Louis
76
St. Louis (från NJD via NYI)
77
NY Rangers (från NYI)
78
Vancouver (från CBJ)
79
Detroit
80
Los Angeles (från WSH via OTT)
81
NY Rangers (från LAK)
82
Anaheim
83
Utah
84
Edmonton
85
Toronto (från PHI)
86
Pittsburgh
87
Ottawa
88
Boston
89
Minnesota
90
Tampa Bay
91
Ottawa (från DAL via CAR and LAK)
92
NY Rangers (från BUF)
93
Montreal
94
Columbus (från COL via MIN)
95
Vegas
96
Utah (från CAR)
Runda 4
Val
Klubb
97
Vancouver
98
Florida (från CHI)
99
Seattle (från NYR via CBJ)
100
Calgary
101
Columbus (från TOR via MIN)
102
Seattle
103
Montreal (från WPG via NJD)
104
Boston (från FLA via SJS)
105
Carolina (från SJS)
106
Nashville
107
St. Louis
108
New Jersey
109
NY Islanders
110
Ottawa (från CBJ via DET)
111
Boston (från DET via ANA)
112
Washington
113
Los Angeles
114
Toronto (från ANA via SEA)
115
Utah
116
Winnipeg (från EDM via BOS and BUF)
117
Anaheim (från PHI)
118
Nashville (från PIT)
119
Chicago (från OTT)
120
San Jose (från BOS)
121
Minnesota
122
Boston (från TBL)
123
St. Louis (från DAL via NJD)
124
Buffalo
125
Montreal
126
Colorado
127
San Jose (från VGK via WSH)
128
Colorado (från CAR)
Runda 5
Val
Klubb
129
Vancouver
130
Utah (från CHI)
131
NY Rangers
132
Calgary
133
Toronto
134
Tampa Bay (från SEA)
135
Winnipeg
136
Florida
137
Minnesota (från SJS)
138
Nashville
139
St. Louis
140
New Jersey
141
NY Islanders
142
Columbus
143
Detroit
144
Washington
145
Los Angeles
146
Anaheim
147
Utah
148
Nashville (från EDM)
149
Colorado (från PHI)
150
St. Louis (från PIT)
151
Ottawa
152
Colorado (från BOS)
153
Minnesota
154
Tampa Bay
155
Dallas
156
Buffalo
157
Boston (från MTL via SJS)
158
Toronto (från COL)
159
Vegas
160
Nashville (från CAR)
Runda 6
Val
Klubb
161
Vancouver
162
NY Rangers (från CHI via BUF)
163
NY Rangers
164
Calgary
165
Carolina (från TOR)
166
Seattle
167
Winnipeg
168
Florida
169
Toronto (från SJS)
170
Pittsburgh (från NSH)
171
St. Louis
172
New Jersey
173
NY Islanders
174
San Jose (från CBJ via PHI)
175
Detroit
176
Vancouver (från WSH)
177
Los Angeles
178
Anaheim
179
Nashville (från UTA)
180
Edmonton
181
Philadelphia
182
Columbus (från PIT)
183
Ottawa
184
Vancouver (från BOS via MIN)
185
Minnesota
186
Tampa Bay
187
Dallas
188
Buffalo
189
Montreal
190
Los Angeles (från COL via OTT)
191
Vegas
192
Carolina
Runda 7
Val
Klubb
193
NY Rangers (från VAN)
194
Chicago
195
Colorado (från NYR via NSH)
196
Detroit (från CGY)
197
Dallas (från TOR)
198
Seattle
199
Winnipeg
200
Chicago (från FLA)
201
San Jose
202
Nashville
203
St. Louis
204
Seattle (från NJD)
205
NY Islanders
206
Columbus
207
Detroit
208
Washington
209
Los Angeles
210
Anaheim
211
Utah
212
Edmonton
213
Philadelphia
214
Colorado (från PIT)
215
Colorado (från OTT)
216
Boston
217
Florida (från MIN)
218
Tampa Bay
219
Dallas
220
Winnipeg (från BUF)
221
Montreal
222
Colorado
223
Vegas
224
Montreal (från CAR)
Fotnot: Vegas Golden Knights förlorade val 63 i andra rundan efter grova överträdelser av NHL:s medieregler under Stanley Cup-slutspelet 2026.