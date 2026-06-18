Draftordningen spikad – så väljer alla lag i NHL-draften 2026

Viggo Björck, Gavin McKenna och Ivar Stenberg är spelare som väntas gå tidigt i nästa veckas NHL-draft. Foto: Bildbyrån

NHL har offentliggjort den fullständiga draftordningen för NHL-draften 2026, som i år återvänder till Buffalo för första gången sedan 2016.

Det finns flera tydliga paralleller mellan årets draft och den som hölls i KeyBank Center för tio år sedan. Precis som då är det Toronto Maple Leafs som äger det första valet.

Efter en tung säsong 2025/26, där klubben missade slutspelet och både general managern och huvudtränaren fick lämna sina poster, vann Toronto draftlotteriet för första gången på ett decennium. Senast draften hölls i Buffalo valde klubben Auston Matthews som etta totalt – ett beslut som förändrade organisationens framtid.

Nu får nye general managern John Chayka möjligheten att lägga grunden för nästa era. Allt talar för att Toronto kommer att välja Penn State-stjärnan Gavin McKenna med förstavalet. Den 18-årige forwarden betraktas som en av världens främsta talanger utanför NHL, även om diskussioner pågår kring huruvida han håller samma nivå som Matthews gjorde inför draften 2016.

Bakom Toronto följer San Jose Sharks , som länge såg ut att vara på väg mot en slutspelsplats förra säsongen innan laget tappade mark under de avslutande månaderna. Sharks väntas antingen förstärka sin unga kärna med ännu en topptalang eller använda valet i en bytesaffär för att få omedelbar hjälp till NHL-laget.

För svensk del riktas stort intresse mot flera högt rankade namn. Bland annat väntas Frölundas stortalang Ivar Stenberg gå mycket tidigt i draften och nämns som en möjlig kandidat för San Jose med det andra valet.

Den första rundan av NHL-draften 2026 inleds natten mot den 27 juni klockan 01.00 svensk tid. Runda två till sju genomförs dagen därpå med start klockan 17.00 svensk tid.

Toronto Maple Leafs väljer först, följt av San Jose Sharks och Vancouver Canucks, som kompletterar topp tre i årets draft.