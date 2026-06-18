NHL-draften

Draftordningen spikad – så väljer alla lag i NHL-draften 2026

Publicerad 18 juni 2026 20:45
Tyler Kuehl
Tyler Kuehl
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Nu står det klart i vilken ordning NHL-klubbarna kommer att välja i NHL-draften 2026. Toronto Maple Leafs sitter på förstavalet för första gången på tio år och väntas använda det för att säkra supertalangen Gavin McKenna.

Viggo Björck, Gavin McKenna och Ivar Stenberg är spelare som väntas gå tidigt i nästa veckas NHL-draft. Foto: Bildbyrån
Viggo Björck, Gavin McKenna och Ivar Stenberg är spelare som väntas gå tidigt i nästa veckas NHL-draft. Foto: Bildbyrån

NHL har offentliggjort den fullständiga draftordningen för NHL-draften 2026, som i år återvänder till Buffalo för första gången sedan 2016.

Det finns flera tydliga paralleller mellan årets draft och den som hölls i KeyBank Center för tio år sedan. Precis som då är det Toronto Maple Leafs som äger det första valet.

Efter en tung säsong 2025/26, där klubben missade slutspelet och både general managern och huvudtränaren fick lämna sina poster, vann Toronto draftlotteriet för första gången på ett decennium. Senast draften hölls i Buffalo valde klubben Auston Matthews som etta totalt – ett beslut som förändrade organisationens framtid.

Nu får nye general managern John Chayka möjligheten att lägga grunden för nästa era. Allt talar för att Toronto kommer att välja Penn State-stjärnan Gavin McKenna med förstavalet. Den 18-årige forwarden betraktas som en av världens främsta talanger utanför NHL, även om diskussioner pågår kring huruvida han håller samma nivå som Matthews gjorde inför draften 2016.

Bakom Toronto följer San Jose Sharks , som länge såg ut att vara på väg mot en slutspelsplats förra säsongen innan laget tappade mark under de avslutande månaderna. Sharks väntas antingen förstärka sin unga kärna med ännu en topptalang eller använda valet i en bytesaffär för att få omedelbar hjälp till NHL-laget.

För svensk del riktas stort intresse mot flera högt rankade namn. Bland annat väntas Frölundas stortalang Ivar Stenberg gå mycket tidigt i draften och nämns som en möjlig kandidat för San Jose med det andra valet.

Den första rundan av NHL-draften 2026 inleds natten mot den 27 juni klockan 01.00 svensk tid. Runda två till sju genomförs dagen därpå med start klockan 17.00 svensk tid.

Toronto Maple Leafs väljer först, följt av San Jose Sharks och Vancouver Canucks, som kompletterar topp tre i årets draft.

NHL-draften 2026

Runda 1

ValKlubb
1Toronto Maple Leafs
2San Jose Sharks
3Vancouver Canucks
4Chicago Blackhawks
5New York Rangers
6Calgary Flames
7Seattle Kraken
8Winnipeg Jets
9Florida Panthers
10Nashville Predators
11St. Louis Blues
12New Jersey Devils
13New York Islanders
14Columbus Blue Jackets
15St. Louis (från Detroit Red Wings)
16Washington Capitals
17Los Angeles Kings
18Washington (från Anaheim Ducks)
19Utah Mammoth
20Buffalo Sabres (från Edmonton Oilers via SJS)
21Philadelphia Flyers
22Pittsburgh Penguins
23Boston Bruins
24Vancouver (från Minnesota Wild)
25Seattle (från Tampa Bay Lightning)
26NY Rangers (från Dallas Stars via Carolina Hurricanes)
27San Jose (från BUF)
28Montreal Canadiens
29St. Louis (från COL via NYI)
30Calgary (från Vegas Golden Knights)
31Carolina
32Ottawa Senators

Runda 2

ValKlubb
33Vancouver
34Chicago
35Calgary (från NYR via UTA)
36Calgary
37Chicago (från TOR)
38Seattle
39Pittsburgh (från WPG)
40Florida
41Vancouver (från SJS)
42Nashville
43Columbus (från STL via PIT)
44New Jersey
45Chicago (från NYI)
46Los Angeles (från CBJ via MTL)
47Detroit
48Florida (från WSH)
49Los Angeles
50Anaheim
51Calgary (från UTA)
52Edmonton
53Philadelphia
54Pittsburgh
55Calgary (från OTT via UTA)
56Boston
57Nashville (från MIN)
58Tampa Bay
59Dallas
60Toronto (från BUF via OTT and LAK)
61Montreal
62San Jose (från COL)
63Forfeited pick
64NY Rangers (från CAR)

Runda 3

ValKlubb
65Calgary (från VAN)
66Chicago
67NY Rangers
68Calgary
69Toronto
70Nashville (från SEA via DAL)
71Winnipeg
72Ottawa (från FLA)
73St. Louis (från SJS via PIT and DET)
74Colorado (från NSH)
75St. Louis
76St. Louis (från NJD via NYI)
77NY Rangers (från NYI)
78Vancouver (från CBJ)
79Detroit
80Los Angeles (från WSH via OTT)
81NY Rangers (från LAK)
82Anaheim
83Utah
84Edmonton
85Toronto (från PHI)
86Pittsburgh
87Ottawa
88Boston
89Minnesota
90Tampa Bay
91Ottawa (från DAL via CAR and LAK)
92NY Rangers (från BUF)
93Montreal
94Columbus (från COL via MIN)
95Vegas
96Utah (från CAR)

Runda 4

ValKlubb
97Vancouver
98Florida (från CHI)
99Seattle (från NYR via CBJ)
100Calgary
101Columbus (från TOR via MIN)
102Seattle
103Montreal (från WPG via NJD)
104Boston (från FLA via SJS)
105Carolina (från SJS)
106Nashville
107St. Louis
108New Jersey
109NY Islanders
110Ottawa (från CBJ via DET)
111Boston (från DET via ANA)
112Washington
113Los Angeles
114Toronto (från ANA via SEA)
115Utah
116Winnipeg (från EDM via BOS and BUF)
117Anaheim (från PHI)
118Nashville (från PIT)
119Chicago (från OTT)
120San Jose (från BOS)
121Minnesota
122Boston (från TBL)
123St. Louis (från DAL via NJD)
124Buffalo
125Montreal
126Colorado
127San Jose (från VGK via WSH)
128Colorado (från CAR)

Runda 5

ValKlubb
129Vancouver
130Utah (från CHI)
131NY Rangers
132Calgary
133Toronto
134Tampa Bay (från SEA)
135Winnipeg
136Florida
137Minnesota (från SJS)
138Nashville
139St. Louis
140New Jersey
141NY Islanders
142Columbus
143Detroit
144Washington
145Los Angeles
146Anaheim
147Utah
148Nashville (från EDM)
149Colorado (från PHI)
150St. Louis (från PIT)
151Ottawa
152Colorado (från BOS)
153Minnesota
154Tampa Bay
155Dallas
156Buffalo
157Boston (från MTL via SJS)
158Toronto (från COL)
159Vegas
160Nashville (från CAR)

Runda 6

ValKlubb
161Vancouver
162NY Rangers (från CHI via BUF)
163NY Rangers
164Calgary
165Carolina (från TOR)
166Seattle
167Winnipeg
168Florida
169Toronto (från SJS)
170Pittsburgh (från NSH)
171St. Louis
172New Jersey
173NY Islanders
174San Jose (från CBJ via PHI)
175Detroit
176Vancouver (från WSH)
177Los Angeles
178Anaheim
179Nashville (från UTA)
180Edmonton
181Philadelphia
182Columbus (från PIT)
183Ottawa
184Vancouver (från BOS via MIN)
185Minnesota
186Tampa Bay
187Dallas
188Buffalo
189Montreal
190Los Angeles (från COL via OTT)
191Vegas
192Carolina

Runda 7

ValKlubb
193NY Rangers (från VAN)
194Chicago
195Colorado (från NYR via NSH)
196Detroit (från CGY)
197Dallas (från TOR)
198Seattle
199Winnipeg
200Chicago (från FLA)
201San Jose
202Nashville
203St. Louis
204Seattle (från NJD)
205NY Islanders
206Columbus
207Detroit
208Washington
209Los Angeles
210Anaheim
211Utah
212Edmonton
213Philadelphia
214Colorado (från PIT)
215Colorado (från OTT)
216Boston
217Florida (från MIN)
218Tampa Bay
219Dallas
220Winnipeg (från BUF)
221Montreal
222Colorado
223Vegas
224Montreal (från CAR)
Fotnot: Vegas Golden Knights förlorade val 63 i andra rundan efter grova överträdelser av NHL:s medieregler under Stanley Cup-slutspelet 2026.

Den här artikeln handlar om:

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