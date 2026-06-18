Elias Pettersson hetare på trejdmarknaden – Vancouver öppnar för lösningar

Elias Petterssons framtid i Vancouver Canucks är återigen föremål före spekulationer. Foto: Bildbyrån

Vancouver Canucks ser ut att gå mot en omfattande ombyggnation – och Elias Pettersson kan hamna mitt i händelsernas centrum.

Enligt David Pagnotta på The Fourth Period har den svenske centerns namn börjat cirkulera allt oftare på trejdmarknaden den senaste tiden. Samtidigt ska Canucks nya general manager Ryan Johnson vara beredd att lyssna på erbjudanden i takt med att klubben försöker accelerera sin ombyggnad.

Pettersson, 27, sitter på ett kontrakt med ett lönetaksträff på 11,6 miljoner dollar per säsong. Tidigare har Vancouver varit ovilliga att behålla någon del av lönen i en eventuell trejd, men flera Pagnotta menar nu att klubbens hållning har mjuknat något.

Kan reducera Elias Petterssons lönetaksträff

Canucks uppges fortfarande inte vilja stå för någon större del av kontraktet, men om Petterssons lönetaksträff skulle kunna reduceras till omkring 8,6 miljoner dollar för en ny klubb kan det öka möjligheterna att få till en affär, uppger David Pagnotta.

Samtidigt vill klubbikonerna Daniel och Henrik Sedin, som klivit in som presidenter i klubben, hjälpa Pettersson tillbaka till den nivå som gjorde honom till en av NHL:s främsta centrar. Efter en svagare period har svenskens marknadsvärde sjunkit, men flera lag uppges återigen undersöka möjligheten att värva honom.

En trejd ska inte vara nära förestående, skriver Pagnotta, men samtalen väntas fortsätta fram till NHL-draften och vidare in i sommaren. Dock krävs det att Pettersson själv ger klartecken för en flytt då hans sitter på en fullständig no movement-klausul.

Jake DeBrusk kan också trejdas

Elias Pettersson är dock inte den enda profilen som kan vara på väg bort från Vancouver.

Forwarden Jake DeBrusk har enligt uppgifter gjort det tydligt för organisationen att han inte vill vara en del av en långsiktig ombyggnation. Även om han inte formellt har begärt en trejd ska både spelaren och klubben vara överens om att en flytt kan vara den bästa lösningen.

Den 29-årige forwarden går in på det tredje året av sitt sjuårskontrakt värt 38,5 miljoner dollar och har dessutom en fullständig no-movement-klausul, vilket ger honom stort inflytande över sin framtid.

Flera klubbar, däribland Ottawa Senators, Seattle Kraken , Winnipeg Jets och Columbus Blue Jackets, uppges ha visat intresse för DeBrusk. Diskussionerna väntas intensifieras ju närmare NHL-draften man kommer.

Även om Vancouver är villiga att diskutera flera spelare är det ingen potentiell affär som väcker lika stort intresse som en eventuell trejd av Elias Pettersson. Om Canucks väljer att gå vidare och trejda svensken kan det bli en av sommarens största NHL-händelser.