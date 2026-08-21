Legendarens nya jobb - återvänder till tidigare klubben

Joe Pavelski har hittat ett nytt hockeyjobb.

Foto: Jerome Miron / USA TODAY Sports

Han är en av tidernas bästa amerikaner i NHL. Sedan Joe Pavelski la av har han sedan hållit sig undan rampljuset och bara varit ungdomstränare för sin sons lag. Till nästa säsong tar han nu ett steg uppåt och kliver in i den högt aktade collegeligan NCAA. Där kommer 42-åringen att vara ansvarig för spelarutveckling hos University of Wisconsin.

Ett lag han känner väl sedan tidigare.

Mellan 2004 och 2006 gjorde den tidigare forwarden två säsonger där och var en stjärna i laget. 2006 blev Wisconsin också mästare i NCAA, den senaste gången de tog hem den titeln. I år föll de i finalen mot Denver.

Joe Pavelski tillbaka inom hockeyn

Till nästa säsong kommer de nu att få in en minst sagt meriterad ledare i sin stab. Redan förra säsongen valde klubben att ära Joe Pavelski med att instifta honom i deras egna hall of fame.

Tidigare under våren kopplades Pavelski också ihop med det då vakanta huvudtränaruppdraget i Toronto Maple Leafs. Den gången blev det ingenting men det återstår nu att se om det här är hans väg tillbaka till ligan.

Som spelare var han starkt förknippad med San Jose Sharks och Dallas Stars, som var de klubbarna han representerade under sin 18 år långa NHL-karriär.

Just nu har Wisconsin inga svenskar i laget inför den kommande säsongen.